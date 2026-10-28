Află cum alegi o agenție de marketing stomatologic pe baza profitului, costului de achiziție a pacienților, ROI-ului și respectării regulilor CMSR. Sursa foto: https://peakmed.ro

Alegi agenția de marketing stomatologic după profit dacă îi ceri, încă de la prima discuție, să îți arate cum va măsura costul unui pacient nou, valoarea lui pe termen lung și încasările generate, nu doar clickurile sau formularele completate. O agenție potrivită vine cu cifre și studii de caz verificabile, lucrează pe un sistem care leagă fiecare canal de programări reale și nu promite rezultate. Portofoliul, prețul și stilul de comunicare contează abia după acest test.

Pentru proprietarul unei clinici stomatologice din România, marketingul a devenit o linie de buget care crește de la an la an. Rareori este tratat însă cu rigoarea aplicată la achiziția unui echipament. Un unit dentar se cumpără după specificații, garanție și perioadă de amortizare. O agenție se alege adesea după un portofoliu cu grafice atractive și după cât de convingător sună prima ședință.

Problema apare după câteva luni. Rapoartele arată impresii, accesări și „lead-uri”, iar recepția spune că telefonul nu sună mai des. Între ce raportează agenția și ce încasează clinica se deschide un gol pe care nimeni nu îl poate explica. Criteriile de mai jos îl ajută pe medicul-antreprenor să evalueze o agenție după indicatorul care contează pentru business: profitul adus.

De ce profitul, nu numărul de lead-uri, este criteriul corect

Un lead este o persoană care și-a lăsat datele de contact: a completat un formular, a trimis un mesaj sau a sunat. Este o intenție, nu un pacient. Între lead și încasare există mai multe etape: programarea, prezentarea la consultație, acceptarea planului de tratament și finalizarea lui. O agenție care raportează doar prima etapă îți arată partea cea mai ușor de umflat a procesului.

Trei indicatori fac diferența dintre un raport de marketing și un raport de business. CAC (costul de achiziție al unui pacient) înseamnă suma totală cheltuită pe marketing împărțită la numărul de pacienți noi care au ajuns efectiv pe scaun. LTV (valoarea pe durata relației) arată cât încasează clinica de la un pacient pe parcursul anilor, din tratamente, controale și recomandări. ROI(randamentul investiției) compară profitul generat cu suma investită.

Logica este simplă, dar des ignorată. Un pacient venit pentru o igienizare și un pacient venit pentru un plan de implantologie nu au aceeași valoare. Specializările precum implantologia, ortodonția sau estetica dentară au un LTV ridicat, deci justifică un CAC mai mare. O campanie care aduce multe lead-uri ieftine pentru servicii cu valoare mică poate arăta bine în raport și slab în contabilitate.

Adrian Fasole, cofondator Peak Med și responsabil de strategie, pornește fiecare colaborare de la această distincție: un formular completat este o intenție, o programare onorată este un pacient, iar un plan de tratament acceptat este venit. Din experiența agenției cu clinici din România, cele mai multe dezamăgiri legate de marketing nu vin din campanii proaste, ci din faptul că nimeni nu a stabilit de la început ce se măsoară.

Cinci întrebări pentru o agenție de marketing stomatologic înainte de semnare

Prima discuție cu o agenție poate fi transformată dintr-o prezentare de vânzare într-un audit al modului ei de lucru. Iată întrebările care separă rapid abordările orientate spre profit de cele orientate spre volum.

● Cum măsurați pacienții, nu doar lead-urile? Răspunsul ar trebui să includă un mod concret de a urmări drumul de la anunț la programare, de exemplu prin legătura cu agenda clinicii sau prin raportări periodice de la recepție.

● Ce studii de caz verificabile puteți arăta? Cere clinici reale, perioade clare și cifre care pot fi confirmate. Capturile de ecran fără context nu spun nimic despre profit.

● Ce faceți cu pacienții pe care clinica îi are deja? O agenție care se gândește doar la pacienți noi ignoră cea mai ieftină sursă de venit: baza de pacienți existentă.

● Cum vă asigurați că materialele respectă regulile CMSR? Dacă răspunsul este vag, riscul de a reface campaniile cade pe clinică.

● Cine deține conturile și datele? Contul de Google Ads, profilul de business de pe Google și datele de conversie ar trebui să rămână ale clinicii, indiferent de durata colaborării.

Merită urmărită și ordinea în care agenția pune propriile întrebări. Dacă discuția începe cu bugetul de reclame, înainte de capacitatea clinicii, de serviciile cu valoare mare și de modul în care recepția preia apelurile, perspectiva este mai degrabă de vânzare de trafic decât de creștere a încasărilor.

Cum arată un sistem care leagă marketingul de încasări

Multe clinici cumpără servicii disparate: un freelancer pentru reclame, altcineva pentru site, o firmă pentru social media. Fiecare își raportează propriii indicatori, iar nimeni nu răspunde de rezultatul final. Peak Med a construit în schimb un sistem propriu, PatientFlow OS, organizat pe cinci piloni care se sprijină unul pe altul.

● Dominație locală: Local SEO, profilul Google Business și GEO, adică adaptarea prezenței online pentru motoarele bazate pe inteligență artificială (ChatGPT, Perplexity, AI Overviews).

● Reputație: managementul recenziilor prin Peak Reviews OS.

● Reactivare: readucerea pacienților inactivi prin Smile Recall OS.

● Conversie: automatizări și website gândite să transforme vizitele în programări.

● Amplificare: Google Ads, Meta Ads și ChatGPT Ads.

Ordinea nu este întâmplătoare. Reclamele vin la final pentru că amplifică ce există deja. Dacă plătești trafic către un profil cu puține recenzii și către un site care nu facilitează programarea, o parte din buget se pierde înainte ca pacientul să sune, iar CAC-ul crește. Când fundația locală, reputația și conversia funcționează, fiecare leu investit în reclame are mai multe șanse să ajungă pe scaun.

Reactivarea are un rol aparte în calculul profitului. Un pacient care a mai fost în clinică cunoaște deja echipa, iar costul de a-l readuce pentru un control sau pentru un tratament amânat este, de regulă, mult mai mic decât costul atragerii unui pacient nou. Pilonul GEO răspunde unei schimbări de comportament: tot mai mulți oameni cer recomandări direct unui asistent AI. Pe piața din România, această zonă este încă nerevendicată, iar clinicile care își structurează informația pentru aceste motoare au un avans de poziționare.

Conformitatea CMSR, un criteriu de profit, nu doar de etică

Publicitatea medicilor stomatologi este reglementată de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, iar cadrul actual este stabilit prin Decizia AGN 1/21 martie 2025. Pentru o clinică, conformitatea nu este doar o chestiune de principiu. O reclamă neconformă poate expune medicul la consecințe disciplinare și obligă la refacerea materialelor, ceea ce înseamnă bani cheltuiți de două ori.

De aceea, felul în care o agenție tratează regulile CMSR spune mult despre maturitatea ei. Superlativele, promisiunile de rezultat și comparațiile cu alte cabinete pot crește rata de click pe termen scurt, dar transferă riscul către medic. La Peak Med, tot conținutul și comunicarea sunt construite în limitele acestor reglementări. Andreea Fasole, cofondatoare responsabilă de design și brand, lucrează identitatea vizuală a clinicilor astfel încât să fie ușor de recunoscut fără formulări de reclamă care ar contraveni normelor profesionale.

Un test practic: cere agenției să îți arate un anunț pe care l-a respins sau l-a reformulat din motive de conformitate. O agenție care nu a refuzat niciodată o formulare din acest motiv probabil nu a citit regulile cu atenție.

Candidatul ideal: pentru ce clinici are sens o agenție de marketing stomatologic specializată

Specializarea exclusivă pe cabinete și clinici stomatologice aduce cel mai mult acolo unde problema de business are legătură directă cu fluxul de pacienți. Câteva tipologii frecvente:

● O clinică nou deschisă care nu apare încă pe Google Maps și are nevoie de vizibilitate locală înainte de orice buget de reclame.

● O clinică cu o bază mare de pacienți tratați în anii trecuți, dintre care mulți nu au mai revenit la control.

● O clinică axată pe implantologie, ortodonție sau estetică dentară care investește deja în reclame, dar nu știe cât o costă un pacient care acceptă planul de tratament.

● O clinică cu recenzii puține sau cu o recenzie negativă vizibilă, care pierde pacienți în etapa de comparație.

● O clinică ce adaugă medici sau unituri și are nevoie ca fluxul de pacienți să crească în ritmul capacității.

Când o agenție specializată nu este alegerea potrivită

Există situații în care marketingul suplimentar nu aduce profit. Dacă programul clinicii este deja plin pe săptămâni înainte, mai mulți pacienți noi înseamnă liste de așteptare mai lungi, nu încasări mai mari. În acest caz, prioritatea este capacitatea, nu vizibilitatea.

La fel, dacă recepția nu reușește să preia apelurile sau să răspundă la mesaje în timp util, orice investiție în atragere se pierde la primul contact. Merită rezolvat întâi procesul intern. O agenție onestă îți va spune acest lucru înainte să îți propună un contract.

Semnalele de alarmă sunt ușor de recunoscut: promisiunea unui număr fix de pacienți pe lună, a primei poziții pe Google într-un termen precis, rapoarte care nu menționează niciodată programări sau tratamente acceptate și o prezentare construită pe criticarea altor furnizori.

Întrebări frecvente despre alegerea unei agenții de marketing stomatologic

Cât durează până se văd efectele?

Depinde de canal. Reclamele pot genera trafic relativ repede, în timp ce vizibilitatea locală și reputația se construiesc gradual, pe parcursul mai multor luni. Important este ca agenția să stabilească de la început ce indicatori urmărește în fiecare etapă.

Contează dacă agenția lucrează exclusiv cu clinici stomatologice?

Specializarea reduce perioada de învățare: agenția cunoaște deja regulile CMSR, diferența de valoare dintre tratamente și comportamentul pacienților înainte de a alege un medic. O agenție generalistă poate livra campanii corecte tehnic, dar fără acest context.

Ce date să pregătesc pentru prima discuție?

Bugetul actual de marketing, numărul aproximativ de pacienți noi pe lună, serviciile cu cea mai mare valoare pentru clinică, capacitatea disponibilă și, dacă există, numărul de pacienți inactivi din baza de date. Cu aceste cifre, discuția pornește de la business, nu de la presupuneri.

Dacă vrei să evaluezi propria situație înainte de a alege o agenție, poți solicita o analiză gratuită pe peakmed.ro. Discuția pornește de la cifrele clinicii tale, de la capacitatea ei și de la serviciile pe care vrei să le dezvolți, iar concluziile îți rămân utile indiferent de decizia pe care o iei.