Avertisment de la Google: Criptarea care protejează cardurile și conversațiile online ar putea fi spartă de computerele cuantice

O nouă eră a calculului cuantic ar putea pune la încercare fundamentele securității online mai devreme decât se așteaptă mulți.

Google declară că stabilește un calendar pentru migrarea către criptografia post-cuantică (PQC) până în 2029, avertizând că sunt necesare acțiuni înainte ca „un viitor computer cuantic să poată sparge criptarea actuală”, potrivit Euronews.

O nouă eră a calculului cuantic ar putea pune la încercare fundamentele securității online mai devreme decât se așteaptă mulți, spune Google.

Experții în securitate cibernetică au tras un semnal de alarmă de ani de zile cu privire la faptul că computerele cuantice devin atât de puternice încât ar putea sparge sistemele publice de criptare care protejează conversațiile noastre online, conturile bancare și cea mai importantă infrastructură, provocând ravagii asupra guvernelor și companiilor.

Într-o postare pe blog, Google a declarat că „computerele cuantice vor reprezenta o amenințare semnificativă pentru standardele criptografice actuale și, în special, pentru criptare și semnături digitale”.

Calculul cuantic este o tehnologie care utilizează principiile mecanicii cuantice pentru a procesa informații.

Deși anunță un potențial fără precedent în ceea ce privește performanța îmbunătățită pentru aplicații utile, cum ar fi descoperirea de medicamente, oamenii de știință au avertizat timp de decenii că o astfel de putere de calcul imensă poate fi folosită și pentru a sparge criptarea tradițională, care este esențială pentru păstrarea confidențialității și securității informațiilor pe internet.

Google a declarat că stabilește un calendar pentru migrarea către criptografia post-cuantică (PQC) până în 2029, îndemnând alte companii să urmeze exemplul.

„Ca pionieri atât în domeniul criptografiei cuantice, cât și al PQC, este responsabilitatea noastră să conducem prin exemplu și să împărtășim un calendar ambițios. Făcând acest lucru, sperăm să oferim claritatea și urgența necesare pentru a accelera tranzițiile digitale nu numai pentru Google, ci și în întreaga industrie.”

Computerele cuantice de astăzi nu sunt încă capabile să spargă criptarea la scară largă. Unitățile lor de bază, cunoscute sub numele de qubiți, sunt încă prea instabile pentru a gestiona decriptarea la scară largă.

Dar Google avertizează că datele generate astăzi ar putea fi încă în pericol în viitor. O preocupare este un tip de atac cibernetic cunoscut sub numele de „stocați acum, decriptați mai târziu”, în care atacatorii colectează și stochează date criptate acum cu intenția de a le decripta odată ce computere cuantice puternice devin disponibile.

Guvernele îndeamnă din ce în ce mai mult companiile să înceapă să se pregătească pentru schimbare, recunoscând că tranziția va necesita timp.

Țări precum Regatul Unit, Franța, Germania, Olanda și Statele Unite au publicat strategii, ghiduri sau cărți albe care subliniază riscurile și necesitatea unor acțiuni.

În același timp, comunitatea criptografică dezvoltă noi metode de criptare concepute pentru a rezista atacurilor cuantice, în timp ce țările se întrec în construirea infrastructurii de rețea cuantică, China fiind considerată unul dintre lideri.

Comisia Europeană își propune să aibă o infrastructură de comunicații cuantice paneuropeană operațională până în 2027, prin intermediul Inițiativei sale europene pentru infrastructura de comunicații cuantice (EuroQCI).