BBC: Roboții umanoizi pot fi închiriați. La ce pot fi folosiți

În cazul lui Moxi, Brugger spune că „reduce cheltuielile și debitul spitalului, deoarece nu plătesc integral achiziția”. Foto: Profimedia Images

În spitalele din SUA, pacienții și personalul s-au obișnuit să vadă un robot alb, cu un singur braț, înalt de 1,20 metri și cu aspect prietenos. Se știe că asistentele medicale îl salută pe Moxi, așa cum este numit robotul de către producătorul său, Diligent Robotics, cu un „bună dimineața” sau chiar cu o îmbrățișare. Însă aducerea lui Moxi într-un spital nu înseamnă cumpărarea directă. În schimb, se numără printre roboții care pot fi închiriați sau obținuți pe bază de abonament, scrie BBC News.

„Primim multe feedback-uri conform cărora Moxi pare să facă parte din echipă”, spune Todd Brugger, director de operațiuni la compania de robotică din Texas, care are în funcțiune aproximativ 100 de roboți.

Însă aducerea lui Moxi într-un spital nu înseamnă cumpărarea directă. În schimb, se numără printre roboții disponibili pentru închiriere sau pe bază de abonament.

Companiile de robotică folosesc termenul „robotică drept serviciu”. Pe lângă robotul în sine, în contract sunt incluse și service-ul, întreținerea și modernizările. Un inginer uman care stă într-o cameră de control de la distanță poate fi prezent pentru a prelua controlul robotului, dacă este necesar.

În cazul lui Moxi, Brugger spune că „reduce cheltuielile și debitul spitalului, deoarece nu plătesc integral achiziția. În al doilea rând, și cred că este mai important, această tehnologie evoluează foarte rapid... dezvoltăm în mod constant software-ul și capacitățile robotului”.

Închirierea roboților devine disponibilă pentru perioade de la o zi la ani, pentru o varietate de scopuri, de la livrările între spitale până la barmani sau mașinării de curățat buruieni autonome pentru ferme.

Deoarece roboții umanoizii sunt încă în curs de dezvoltare, aceștia sunt închiriați în prezent pentru sarcini clar definite. Aceasta înseamnă adesea divertisment. În funcție de model, o mașinărie ar putea dansa, cânta sau servi oaspeți la o nuntă sau un eveniment.

Ethan Qi, director asociat la Counterpoint Research, cu sediul la Beijing, spune că un act precum o rutină de dans umanoidă este relativ simplu de realizat.

„Angajezi un dansator adevărat pentru a dansa și a-l filma. Videoclipul este apoi folosit pentru a antrena robotul. Apoi, robotul va ști să danseze. Dar inginerul va merge adesea cu robotul în cazul în care mediul sau platforma nu sunt simple”, spune el.

Însă ambițiile pentru închirierea de umanoizi depășesc rutinele de dans distractive care sunt distribuite pe rețelele de socializare, adesea în China.

Compania 1X, cu sediul în California, intenționează să înceapă livrările robotului său de ajutor la domiciliu NEO la sfârșitul acestui an. Clienții cu „acces anticipat” din SUA pot plăti fie 20.000 de dolari direct pentru propriul robot, fie 499 de dolari pe lună prin abonament.

Dar Sleeper, vicepreședinte de produs și design la companie, spune că, „deși mulți clienți vor cumpăra un NEO direct, un abonament reduce semnificativ costul inițial, făcându-l accesibil pentru mult mai mulți oameni”.

O parte din atractivitatea unei închirieri față de o achiziție directă constă în viteza cu care tehnologia robotică se îmbunătățește.

„În fiecare an, companiile de robotică lansează un nou model, o nouă iterație a hardware-ului. Dacă dețineți un robot, nu îl puteți schimba pentru unul nou, dar dacă închiriați un robot, îl puteți închiria oricând pe cel mai nou”, spune Qi.

O închiriere elimină, de asemenea, necesitatea unei expertize tehnice aprofundate. Puteți pur și simplu să vă adresați problemelor producătorului sau platformei de închiriere.

„Ajută la rezolvarea problemelor tehnice, deoarece clienții nu știu cum să programeze roboții”, adaugă Qi.

Nu doar umanoizii stimulează cererea de închirieri. O companie, Formic, cu sediul în Chicago, are o flotă de peste 250 de roboți industriali care operează pe baza principiului „roboți ca serviciu”.

„Totul este inclus. Dacă brațul robotului se arde, este vina noastră și trebuie să venim să vă aducem unul nou”, spune Shawn Fitzgerald, director de venituri la Formic.

El susține că modelul de plată lunară fixă ​​al Formic „egalează condițiile de concurență” pentru companiile mai mici care, în mod tradițional, nu și-au permis să cumpere roboți de fabrică. Formic testează în prezent, de asemenea, roboți umanoizi pentru uz industrial.

Pe lângă tarifele fixe, apar și alte scheme de plată. Marco Wang, analist la Interact Analysis, spune că unele companii au început să solicite ca taxele de închiriere să fie legate direct de câtă muncă umană le poate economisi un robot.

Pentru producătorii de roboți, pe lângă venituri, o închiriere oferă o modalitate de a testa produsele lor în scenarii reale și de a colecta date utile în acest proces. Acest lucru este deosebit de important pentru umanoizi.

„Tehnologia încă nu există. Este încă imatură”, spune Wang.

Unele firme din China, lider în domeniul umanoizilor și gazdă a unui număr tot mai mare de scheme de închiriere, și-au închiriat creațiile pentru a le folosi în hoteluri, un teren de antrenament util pentru uz casnic viitor. Altele le oferă spre închiriere prin intermediul unor aplicații de servicii de curățenie.

Firmele chineze au început să închirieze și în străinătate, prin intermediul unor companii partenere. Printre cele mai mari, Agibot din Shanghai spune că umanoizii săi sunt disponibili pentru închiriere în 17 țări, inclusiv în Marea Britanie.

Totuși, deși închirierile devin tot mai frecvente, Wang, stabilit la Shanghai, suspectează că achizițiile directe de roboți umanoizi vor domina în China, încurajate de stimulentele guvernamentale.

„Există o mulțime de comenzi de roboți umanoizi de la companii de stat chineze și o mulțime de comenzi determinate de subvenții”, mai spune Wang.

În China și în alte părți, unele companii ar putea prefera să cumpere roboți direct pentru prestigiu, pentru a învăța din tehnologie sau pentru că este mai bine pentru profitul lor.

Însă pentru alții, pe măsură ce roboții devin mai sofisticați și piața crește, confortul și accesibilitatea unei închirieri ar putea fi răspunsul.