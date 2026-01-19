„Bula AI trebuie oprită de la rădăcină”. Avertismentul experților privind viitorul joburilor

Companiile de acțiuni cu creștere alimentează mereu cu disperare o bulă sau alta, avertizează experții. sursa foto: Getty

Ascensiunea inteligenței artificiale nu este o revoluție tehnologică inevitabilă sau un salt istoric în binele umanității, ci nevoia disperată a marilor companii pentru o nouă poveste despre creștere, este concluzia unei analize The Guardian.

Potrivit publicației britanice, entuziasmul privind AI nu vine din avantajele reale ale tehnologiei, ci din nevoia companiilor monopoliste, precum Google, Meta, Amazon sau Apple, de a părea în continuare în plină ascensiune. Însă, odată ce au acaparat piețele, ele nu mai pot crește organic:

“Dacă ești director executiv la o companie dominantă cu acțiuni în creștere, trebuie să trăiești în teama constantă că piața va decide că este puțin probabil să crești în continuare”.

Acesta este motivul pentru care bula AI trebuie oprită “de la rădăcină”, potrivit sursei citate. Mai exact, trebuie controlați factorii economici și structurali care alimentează bula și controlul monopolist asupra muncii și a pieței.

The Guardian amintește despre ce s-a întâmplat cu Facebook în primul trimestru al anului 2022. Compania a spus investitorilor că a experimentat o creștere puțin mai lentă în SUA decât anticipaseră, iar investitorii au intrat în panică. Au organizat o vânzare masivă de 240 de miliarde de dolari într-o singură zi. Un sfert de trilion de dolari în 24 de ore. La acea vreme, a fost cea mai mare și mai abruptă scădere a evaluării corporative din istoria omenirii.

“Acesta este cel mai rău coșmar al unui monopolist, pentru că odată ce prezidezi o firmă „matură”, angajații cheie pe care i-ai compensat cu acțiuni se confruntă cu o scădere abruptă a salariilor și fug spre ieșire, astfel încât pierzi oamenii care te-ar putea ajuta să crești din nou și poți angaja înlocuitorii lor doar cu dolari - nu cu acțiuni.

Acesta este paradoxul acțiunilor în creștere. În timp ce tu crești spre dominație, piața te iubește, dar odată ce atingi dominația, piața îți scade valoarea cu 75% sau mai mult dintr-o singură mișcare dacă nu au încredere în puterea ta de stabilire a prețurilor.

Acesta este motivul pentru care companiile de acțiuni cu creștere alimentează mereu cu disperare o bulă sau alta, cheltuind miliarde pentru a promova tranziția către video sau criptomonede sau NFT-uri sau metavers sau inteligență artificială”.

Companiile trebuie să concedieze programatorii seniori, bine plătiți

Jurnaliștii britanici concluzionează că inteligența artificială nu îți poate face treaba. “Te poate ajuta să-ți faci treaba, dar asta nu înseamnă că va economisi bani cuiva”.

Un exemplu în acest sens este iluzia înlocuirii programatorilor cu aplicații AI. Deși inteligența artificială poate fi un instrument util pentru codare, planul real al companiilor este să concedieze masiv programatori și să-i transforme pe cei rămași în inspectori de cod AI. Munca creativă și dificilă este „delegată” mașinii, iar omului îi rămâne partea cea mai plictisitoare, stresantă și riscantă: verificarea unor erori subtile, aproape imposibil de detectat. Cu toate acestea, ceea ce investitorii trebuie să ia în considerare este că verificarea codului AI este mai grea decât scrierea în sine a codului.

Pentru ca modelul să fie profitabil pentru investitori, companiile trebuie să concedieze programatorii seniori, bine plătiți. Dar doar aceștia pot depista capcane subtile, astfel în practică modelul nu poate fi în cele din urmă valid economic:

“Pentru că bula AI este într-adevăr o veste foarte proastă, merită combătută serios, iar o luptă serioasă împotriva AI-ului lovește direct la rădăcină: factorii materiali care alimentează sutele de miliarde de dolari irosite pentru a ne împinge pe toți spre sărăcie și pentru a ne umple pereții cu azbest de înaltă tehnologie”, este concluzia jurnaliștolor.

Pe de altă parte, ministrul științei din Marea Britanie a avertizat recent că progresele în domeniul AI și a roboticii vor transforma locurile de muncă umane, începând cu rolurile din depozite și fabrici.