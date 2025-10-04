Ce este Sora, noua rețea socială de la OpenAI care promite să concureze cu TikTok

Utilizatorii își pot crea profiluri asemănătoare celor de pe Twitter sau Threads, cu număr de urmăritori, like-uri și nume de cont precedat de „@”. Foto: Profimedia Images

OpenAI a lansat o nouă aplicație mobilă numită Sora, un proiect ce promite să devină un rival direct pentru TikTok. Platforma este disponibilă momentan doar pentru un număr restrâns de utilizatori din Statele Unite și Canada și are o particularitate majoră: toate videoclipurile de pe rețea sunt generate de inteligența artificială, scrie Le Figaro.

Aplicația se bazează pe cel mai recent model de video generativ al companiei, Sora 2, succesorul primei versiuni lansate în februarie 2024. Utilizatorii își pot crea profiluri asemănătoare celor de pe Twitter sau Threads, cu număr de urmăritori, like-uri și nume de cont precedat de „@”.

O experiență familiară, dar complet nouă

Thomas Dimson, inginer OpenAI, a explicat într-o demonstrație că interfața este gândită să fie „familiară pentru oricine a folosit deja rețele sociale”. Diferența esențială este că tot conținutul este generat de AI. Nu este vorba despre postări automate ale unor „boți”, ci despre utilizatori reali care creează și publică materiale exclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Este o senzație diferită de orice am folosit până acum. Seamănă cu un nou tip de media”, a spus Dimson.

Exemple spectaculoase și opțiunea Cameo

În prezentarea oficială, un alt inginer OpenAI, Rohan Sahai, a arătat cum își poate genera o versiune ultra-realistă a sa jucând pe terenul central de la US Open și oferind apoi o conferință de presă după o victorie imaginară.

Aplicația permite și includerea unei persoane într-un clip, la cerere, printr-o opțiune numită Cameo. Ideea este de a încuraja interacțiunea între prieteni și familie, nu doar de a urmări conținut creat de necunoscuți. „Multe rețele sociale s-au îndepărtat de conexiunile personale. Noi credem că Sora le poate readuce în prim-plan, pentru că procesul de creare este extrem de simplu”, a subliniat Dimson.

Îngrijorări legate de deepfake-uri

Lansarea vine într-un moment în care videoclipurile deepfake și dezinformarea online sunt o preocupare majoră. OpenAI susține că Sora este construită pe modele care fac dificilă producerea de conținut nociv și promite o abordare „conservatoare” în ceea ce privește moderarea. „Ne-am asigurat că este foarte greu să fie generate materiale periculoase”, a explicat Sahai.

O piață din ce în ce mai competitivă

Anunțul OpenAI vine la doar câteva zile după ce Meta a lansat Vibes, un flux dedicat clipurilor create cu AI, și după ce YouTube a introdus noi instrumente pentru generarea de conținut video. În același timp, TikTok este deja plin de conținut generat de inteligență artificială.

Pentru moment, Sora nu are o dată de lansare oficială pentru publicul larg, dar prin poziționarea sa directă ca rețea socială bazată exclusiv pe AI, promite să aducă o schimbare importantă în felul în care sunt create și consumate videoclipurile online.