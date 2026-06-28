Ce este SpaceSail, alternativa chineză la Starlink care câștigă contracte în țările unde Elon Musk și-a făcut dușmani

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Două sute de sateliți față de zece mii. Asta e diferența dintre SpaceSail și Starlink azi. Dar compania chineză susținută de stat nu se uită la prezent – se uită la 2030, când vrea să aibă pe orbită mai mult de 10.000 de sateliți proprii. Și până atunci, se mulțumește să câștige contractele pe care Musk le pierde, scrie The Guardian.

De multă vreme, Starlink al lui Elon Musk domină industria internetului prin satelit. Acum, un proiect susținut de guvernul chinez își propune să îi conteste supremația.

SpaceSail are deocamdată doar câteva sute de sateliți pe orbita joasă a Pământului, față de cei peste 10.000 ai Starlink. Compania spune însă că are deja suficienți sateliți pentru a lansa primele aplicații comerciale, că se extinde rapid și că negociază cu zeci de țări pentru a oferi acces la internet prin satelit.

Potrivit lui Blaine Curcio, fondatorul firmei de consultanță Orbital Gateway Consulting din Hong Kong, SpaceSail „vizează deliberat” zonele unde Starlink s-a lovit de „probleme politice sau de reglementare”. Curcio a comparat strategia companiei cu cea a producătorului chinez de mașini electrice BYD, care a folosit subvenții guvernamentale de miliarde de dolari pentru a depăși Tesla la vânzările globale.

Ultima rundă de finanțare a SpaceSail a rămas mult în urma ofertei publice inițiale record de 85,7 miliarde de dolari a SpaceX, compania-mamă a Starlink. Dar puterea globală în creștere a Chinei îi va fi de ajuns SpaceSail pentru a prinde teren?

Ce este, mai exact, SpaceSail?

Proiectul – numit oficial SpaceSail Constellation în engleză sau Qianfan (O mie de pânze) în chineză – a fost lansat în 2023 de firma Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), susținută de stat, cu obiectivul de a oferi internet în bandă largă „rapid, sigur și fiabil” la nivel mondial.

Lan Xinzhen, comentator la revista Beijing Review, afiliată statului chinez, a declarat că SpaceSail a fost lansat și cu gândul la securitatea națională și că va sprijini în cele din urmă „proiecte în străinătate, comerțul maritim și misiunile diplomatice”, fără a depinde de firme sau infrastructuri occidentale.

SSST este susținută de Academia Chineză de Științe și de Guvernul Municipal al orașului Shanghai, care i-au asigurat finanțarea inițială de 6,7 miliarde de yuani (943 de milioane de dolari). Rămâne un proiect finanțat exclusiv din China, investițiile fiind limitate la entități corporative sau organizații economice cu sediul în China, cu excluderea Hong Kong-ului și Macao.

Informațiile publice despre amploarea operațiunilor SpaceSail sunt limitate, dar potrivit platformei chineze de informații despre afaceri Qichacha, SSST avea 343 de angajați în 2024 – cele mai recente date disponibile.

Pagina oficială de LinkedIn a companiei indică între 201 și 500 de angajați, în timp ce platforma chineză de carieră Jobui arată că firma a recrutat pentru 224 de posturi în 2024, o creștere semnificativă față de anul anterior.

Câți sateliți a lansat până acum?

SpaceSail și-a lansat primii sateliți în august 2024 – 18 sateliți cu panouri plate, la bordul unei rachete Long March 6A. O a doua serie de 18 sateliți a urmat două luni mai târziu, iar în decembrie a fost lansată o a treia grupă, tot de 18.

În prezent, cel puțin 200 de sateliți SpaceSail sunt activi pe orbita Pământului, după cel de-al 12-lea și cel mai recent lansaj, efectuat în iunie, la bordul rachetei Long March 8. Compania spune că are acum suficienți sateliți pentru a lansa prima aplicație comercială: urmărirea navelor maritime.

SpaceSail își propune să înceapă servicii comerciale mai largi până la sfârșitul lui 2026, când numărul total de sateliți activi pe orbită ar urma să ajungă la 648. Constelația va cuprinde în cele din urmă peste 15.000 de sateliți – suficienți pentru acoperire globală completă, potrivit SSST.

Cum se compară SpaceSail cu Starlink?

Starlink este liderul incontestabil al industriei, cu peste 12 milioane de utilizatori activi în 160 de țări și teritorii. Operează o constelație de aproximativ 10.413 sateliți și intenționează să ajungă la 42.000.

SpaceSail rămâne mult în urmă, dar are ambiții mari. Compania spune că va avea peste 10.000 de sateliți pe orbita joasă până la sfârșitul lui 2030.

Analistul Curcio avertizează că succesul SpaceSail este departe de a fi garantat și că firma se confruntă și cu concurență din interior. SpaceSail trebuie să concureze pe rachete și finanțare cu rivala internă SatNet – o altă firmă de stat chineză care își construiește propria constelație de sateliți de dimensiuni similare, numită Guowang. SpaceSail rămâne însă un competitor mai natural pentru Starlink, dat fiind că SatNet se concentrează în principal pe telecomunicații interne și securitate națională.

SpaceSail negociază, potrivit unor surse, cu 30 de țări pentru lansarea serviciilor sale și a găsit deja succes ca alternativă la Starlink acolo unde acordurile cu compania lui Musk au eșuat.

A câștigat deja un contract important în Brazilia, unde autoritățile s-au confruntat cu Musk în 2024 din cauza presupusului refuz al miliardarului de a modera conținutul de pe platforma sa de socializare X. În februarie, agenția braziliană de reglementare în telecomunicații Anatel a autorizat SpaceSail să înceapă serviciile comerciale.

SpaceSail a avansat și în Kazahstan, unde și-a înregistrat o subsidiară în ianuarie 2025, după ce negocierile cu Starlink au eșuat din cauza cerințelor privind stocarea datelor și securitatea.

În decembrie, a semnat un acord cu producătorul european de aeronave Airbus pentru a include SpaceSail ca opțiune de Wi-Fi la bordul aeronavelor.