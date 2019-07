Foto: Captură Antena 3

Iulia Nagy şi Laurenţiu Matache le-au prezentat telespectatorilor noul Samsung Galaxy A80 cu cameră triplă rotativă.

''Este un telefon destinat tinerilor pentru că are foarte multe funcţionalităţi pe partea de selfie-uri, pe partea de video. Având cameră rotativă, aceeaşi calitate a fotografiei, indiferent că foloseşti pe post de selfie, sau faci o poză normală. Este un telefon destul de performant pentru că are 8 GB, are o memorie destul de mare.

