Cel mai mic robot umanoid din lume, prezentat de o companie chineză. Poate fi transportat într-un rucsac

<1 minut de citit Publicat la 08:00 17 Ian 2026 Modificat la 08:23 17 Ian 2026

Robotul poate efectua mișcări complexe în stilul artelor marțiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O companie chineză de robotică a prezentat cel mai mic robot umanoid din lume. Are o înălțime de aproximativ 80 de centimetri și cântărește de aproape opt ori mai puțin decât un robot umanoid de dimensiuni standard.

Robotul Prime Q1 a fost conceput în așa fel încât să-și poată folosi întreaga forță la nivelul întregului corp, permițând fiecărei articulații să răspundă dinamic la mediul înconjurător.

Cu o înălțime de aproximativ 80 de centimetri, este suficient de compact pentru a fi transportat într-un rucsac, potrivit publicației V Express.

De asemenea, robotul poate efectua mișcări complexe în stilul artelor marțiale și poziții extreme cu o mișcare fluidă.

Cum arată cel mai mic robot umanoid din lume/ sursă foto: captură video VN Express

Poate fi utilizat atât pentru cercetare științifică, educație, precum și treburi casnice.

Reprezentanții companiei susțin că acesta poate fi programat de către utilizatori să recunoască și să răspundă la starea de spirit a proprietarului.

Modelul este construit pentru a naviga pe scări și pante și integrează urmărirea vizuală, controlul cinematic al mișcării și memoria pe termen lung pentru a susține interacțiunea susținută om-robot.