Cercetătorii au creat „roboții” din celule vii, dotați cu propriul sistem nervos

Pe termen lung, astfel de structuri ar putea avea aplicații în medicină. Foto: Getty Images

Cercetători din domeniul biologiei dezvoltării au creat structuri microscopice formate din celule vii, care pot înota și se comportă într-un mod surprinzător. Deși sunt departe de imaginea clasică a unui robot, aceste forme biologice ar putea avea aplicații medicale în viitor, datorită proprietăților lor de regenerare, scrie IFL Science.

Echipa de la Universitatea Tufts, din SUA, le-a numit „neuroboți”. Sunt mici agregate de celule obținute din embrioni de broască, combinate cu țesut nervos.

Proiectul continuă cercetări mai vechi, din 2020, când aceeași echipă a creat așa-numiții „bioboți” folosind celule de la broasca africană Xenopus laevis. Acele structuri puteau să se deplaseze pe suprafețe și chiar să se „reproducă”, adunând alte celule pentru a forma noi structuri similare.

Noua etapă a experimentului a constat în adăugarea de celule nervoase

Noua etapă a experimentului a constat în adăugarea de celule nervoase, pentru a vedea cum se schimbă comportamentul.

Pentru a obține neuroboții, cercetătorii au folosit celule de piele din embrioni de broască, la care au adăugat celule precursoare ale sistemului nervos. În scurt timp, celulele s-au organizat într-o formă sferică, cu țesutul nervos în interior.

La suprafață, au apărut celule speciale prevăzute cu structuri fine, asemănătoare unor peri, care se mișcă și ajută structura să se deplaseze prin apă.

Comparativ cu versiunile anterioare, noii neuroboți au o formă mai alungită, sunt mai activi și prezintă comportamente mai variate și mai complexe. De asemenea, mișcările lor devin și mai elaborate atunci când activitatea neuronală este stimulată.

Nu toți specialiștii sunt convinși de importanța acestor descoperiri

Cercetătorii spun că aceste structuri ridică întrebări importante despre modul în care poate apărea un sistem nervos într-un context complet nou.

În același timp, experimentul sugerează că aceleași celule, cu același cod genetic, pot avea comportamente diferite dacă sunt plasate într-un mediu neobișnuit.

Pe termen lung, astfel de structuri ar putea avea aplicații în medicină. Experimente anterioare au arătat că structuri similare, realizate din celule umane, pot ajuta la regenerarea țesutului nervos deteriorat.

Totuși, nu toți specialiștii sunt convinși de importanța acestor descoperiri. Unii consideră că nu este surprinzător ca celulele provenite din embrioni de broască să se organizeze și să se miște în acest mod și pun sub semnul întrebării folosirea termenului de „robot” pentru astfel de structuri.

Studiul a fost publicat în revista științifică Advanced Science.