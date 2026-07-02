Elon Musk lucrează la un prototip secret de IA, cât un telefon mobil. SpaceX l-a prezentat investitorilor

Proiectul este un semn al ambițiilor extinse ale lui Elon Musk / Foto: Getty Images

Compania SpaceX a lui Elon Musk lucrează la un dispozitiv dedicat inteligenței artificiale (IA), iar compania le-a prezentat recent unor investitori un prototip al noului gadget. Dispozitivul are dimensiunea unui telefon mobil și este mai subțire decât un iPhone, potrivit unor surse citate de publicația The Wall Street Journal.

Concret, dispozitivul rulează pe un sistem de operare propriu și ar urma să integreze tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de compania xAI. De asemenea, acesta ar fi echipat cu un procesor Qualcomm Snapdragon.

Compania le-a transmis însă investitorilor că proiectul se află într-un stadiu incipient, iar designul s-ar putea schimba și nu este clar dacă un astfel de dispozitiv va fi fabricat.

Proiectul este un semn al ambițiilor extinse ale lui Musk, în contextul în care acesta construiește o rețea globală de conectivitate prin satelit de top, își dezvoltă compania de rachete și creează noi instrumente de inteligență artificială.

Mai mult decât atât, CEO-ul Tesla spunea în urmă cu câteva luni că ia în calcul dezvoltarea unui smartphone din cauza frustrării legate de modul în care Apple controlează distribuția aplicațiilor terțe, cum ar fi X.

„Ideea de a face un telefon mă face să vreau să mor”, a declarat Elon Musk în octombrie anul trecut. „Dar dacă va trebui să facem un telefon, o vom face”, a mai adăugat el.

Unor investitori din SpaceX și Tesla li s-a spus că Musk și-a imaginat de mult un dispozitiv de larg consum care să servească drept platformă pentru tehnologia proiectelor sale.

Un dispozitiv l-ar putea ajuta, de asemenea, pe Musk să devină mai puțin dependent de alte companii. Chatbot-ul xAI al lui Musk este de obicei utilizat prin intermediul dispozitivelor Apple sau Android.