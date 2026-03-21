Google lansează „AI Works for Europe”, cursuri de instruire în inteligență artificială. Certificatul, valabil și în România

Compania Google a anunțat lansarea unei inițiative ample dedicate dezvoltării competențelor în inteligență artificială, adresată angajaților, studenților și companiilor din Europa. Programul, numit „AI Works for Europe”, a fost prezentat în cadrul evenimentului Future of Work Forum, organizat la Riga.

Inițiativa vine la pachet cu o investiție de 30 de milioane de dolari, direcționată către fondul european pentru oportunități în domeniul AI, și cu lansarea unui nou certificat profesional în inteligență artificială, destinat celor care vor să învețe cum să folosească aceste tehnologii la locul de muncă.

Accent pe formarea angajaților și studenților

Prin acest program, Google vrea să colaboreze cu instituții publice, universități, companii și organizații non-profit pentru a ajuta europenii să dobândească abilități esențiale în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit companiei, peste 21 de milioane de europeni au fost deja instruiți în competențe digitale sau AI în ultimii ani. Noul program își propune să accelereze acest proces, în contextul în care inteligența artificială ar putea aduce un plus de aproximativ 1.200 de miliarde de euro economiei europene.

În paralel, este lansat și programul NewFutures:AI, dezvoltat împreună cu organizații europene, care se adresează studenților aflați în ultimul an de studii. Aceștia vor avea acces gratuit la cursuri practice și la sprijin pentru integrarea pe piața muncii.

Un nou certificat AI, disponibil și în Europa

Google a anunțat și lansarea unui certificat profesional în inteligență artificială, care va fi disponibil în mai multe limbi europene. Acesta este conceput pentru a-i ajuta pe angajați să învețe utilizarea practică a instrumentelor AI, competențe tot mai cerute de angajatori.

Certificatul Google AI Professional Certificate este recunoscut la nivel internațional și poate fi utilizat și în România, însă, la fel ca în cazul altor certificări online, valoarea lui depinde de angajator și de domeniul în care este folosit. Nu este un document oficial emis de stat, ci o certificare profesională oferită de Google.

AI în afaceri tradiționale

Google a prezentat și exemple de utilizare a inteligenței artificiale în afaceri reale. Printre acestea se numără cazul unei antreprenoare din Italia, care a reușit să își modernizeze afacerea de familie folosind instrumente AI, de la organizarea evenimentelor până la crearea materialelor de marketing.

Reprezentanții companiei spun că rolul inteligenței artificiale nu este doar să automatizeze sarcinile existente, ci să deschidă noi oportunități pentru oameni și companii.

Piața muncii se schimbă rapid

Datele analizate în cadrul programului arată că aproximativ un sfert dintre joburile entry-level din Europa cer deja cunoștințe de bază în AI. Domenii precum IT, marketing, administrație, logistică sau finanțe sunt printre cele mai afectate de această transformare.