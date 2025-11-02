Îți apare simbolul 5G pe telefon? Asta nu înseamnă neapărat că ai 5G

2 minute de citit Publicat la 12:00 02 Noi 2025 Modificat la 12:00 02 Noi 2025

Potrivit unui studiu recent, simbolul 5G de pe ecranul telefonului tău nu reflectă întotdeauna viteza reală pe care o primești. Foto: Getty Images

Când vezi simbolul 5G în colțul ecranului telefonului tău, cel mai probabil crezi că te bucuri de internetul ultrarapid promis de rețelele mobile în urmă cu cinci ani. Operatorii au garantat atunci descărcări mai rapide, streaming fără întreruperi și conectivitate instantanee.

Deși s-au făcut investiții masive atât din partea companiilor, cât și a guvernelor, tehnologia 5G a întâmpinat numeroase obstacole — mai ales pentru că necesită un număr mare de antene, din cauza razei mai scurte de acoperire, scrie BBC.

Însă, potrivit unui studiu recent, simbolul 5G de pe ecranul telefonului tău nu reflectă întotdeauna viteza reală pe care o primești.

Cercetările realizate de grupul PolicyTracker, în colaborare cu BBC Morning Live, arată că aproape 40% din timp, telefoanele care afișează sigla 5G funcționează de fapt pe o conexiune 4G. Cu alte cuvinte, plătești pentru 5G, vezi 5G, dar navighezi tot pe 4G.

Teoretic, viteza maximă de descărcare pentru 5G poate ajunge la 20.000 megabiți pe secundă — suficient cât să descarci 18 filme HD într-un minut. În realitate, însă, viteza experimentată de utilizatori este mult mai mică.

Studiul apare în contextul lansării așa-numitului „5G independent” (standalone 5G), care promite viteze reale și constante. Totuși, pentru a beneficia de această versiune, este nevoie de un abonament special, de regulă mai scump.

Ce poți face dacă nu primești 5G real

Dacă ai un abonament care include 5G, dar conexiunea pare instabilă, ai următoarele alternative:

Testează viteza: Folosește un site de testare pentru a verifica viteza reală de descărcare și încărcare.

Verifică acoperirea: Pe site-ul Ofcom poți introduce codul poștal și vedea ce operator oferă cel mai bun semnal 4G/5G în zona ta.

Contactează operatorul: Dacă nu ești mulțumit de acoperire, semnalează problema — pot exista soluții tehnice.

Schimbă furnizorul: Dacă nu ești legat de contract, poți trece la o rețea cu acoperire mai bună.

Ce au descoperit specialiștii

PolicyTracker a efectuat 11.000 de teste în centrul Londrei, în zona Birminghamului și într-un sat din North Lincolnshire, folosind patru telefoane pe patru rețele diferite.

Rezultatele? Telefoanele afișează adesea simbolul 5G, dar datele circulă tot prin infrastructura 4G. Diferența este aproape insesizabilă pentru utilizatori, însă duce la descărcări mai lente și la buffering acolo unde ar trebui să existe viteză maximă.

Martin Sims, expert PolicyTracker, explică: „Simbolul 5G indică prezența unui semnal 5G în zonă, dar nu garantează că telefonul este conectat la el.”

Chiar și cu „5G independent”, telefonul poate reveni la 4G dacă nu există o conexiune mai rapidă disponibilă.

„Pentru majoritatea oamenilor, 5G-ul independent nu merită costul ridicat al abonamentului”, spune Sims. „Acoperirea este încă fragmentată, chiar și în marile orașe. Avantajul este că ai o conexiune mai bună în zone aglomerate, cum ar fi gările.”

Reacția specialiștilor și a operatorilor

Expertul în drepturile consumatorilor Jasper Griegson, de la serviciul Resolver, spune că „utilizatorii au dreptul la claritate”:

„Crezi că primești ceva, dar de fapt nu primești — și asta trebuie corectat. Legile privind protecția consumatorului impun exactitate în alte domenii, deci de ce ar fi diferit aici?”

În replică, organizația Mobile UK, care reprezintă marii operatori britanici, a confirmat că simbolul 5G nu garantează o conexiune reală 5G.

Aceștia explică faptul că pictograma arată doar că utilizatorul se află într-o zonă cu 5G disponibil, iar sistemul „direcționează automat conexiunea către cea mai bună rețea posibilă, fie 4G, fie 5G, în funcție de puterea semnalului.”