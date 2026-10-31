O platformă plutitoare de 72 de metri transformă mareele în energie electrică: „Nu depinde nici de soare, nici de vânt”

Platforma O2, dezvoltată de compania britanică Orbital Marine Power, are două rotoare de câte 20 de metri. FOTO: Orbital Marine Power

O platformă plutitoare de 72 de metri, echipată cu două rotoare uriașe, ar putea contribui la dezvoltarea unei surse de energie regenerabilă care nu depinde de soare sau de vânt. Este vorba despre energia mareelor, o tehnologie pe care Marea Britanie și Franța continuă să o susțină în ciuda costurilor ridicate, mizând pe capacitatea sa de a furniza electricitate la intervale previzibile, potrivit thecooldown.com.

Platforma O2, dezvoltată de compania britanică Orbital Marine Power, are două rotoare de câte 20 de metri, care pot fi ridicate la suprafață pentru reparații, fără a fi nevoie de intervenții complexe sub apă.

Proiectul urmează să fie extins prin instalarea unei noi versiuni a turbinei, care va fi integrată cu o instalație de producere a hidrogenului și un sistem de stocare a energiei în baterii, la Centrul European pentru Energie Marină din insulele Orkney. Inițiativa urmărește să demonstreze cum poate fi folosită energia mareelor la scară mai largă și cum poate completa sursele regenerabile eoliene și solare, printr-o producție mai previzibilă.

Companiei TEXO Engineering and Fabrication i-a fost atribuit proiectul de construcție a turbinei mareomotrice comerciale O2, cea mai puternică turbină de acest tip din lume. Turbina a fost fabricată într-o fabrică special concepută din Portul Dundee. După etapa inițială de fabricație în interior, turbina a fost mutată pe chei, unde i-au fost adăugate picioarele, secțiunile prova și pupa ale corpului, precum și velele. Ulterior, turbina a fost supusă unor teste pe uscat, înainte de a fi remorcată către amplasamentul său final, în largul coastelor Insulelor Orkney.

Energia generată de maree

Argumentul în favoarea energiei mareelor este simplu: Vântul se poate opri, iar soarele poate apune, dar mareele nu iau niciodată pauză. Ingineria necesară pentru exploatarea acestei surse de energie s-a dovedit însă extrem de dificilă. Totuși, caracterul constant și previzibil al mareelor ajută la explicarea motivului pentru care Regatul Unit și Franța continuă să susțină o tehnologie regenerabilă al cărei cost pe megawatt-oră este mai ridicat decât cel al energiei eoliene sau solare.

Proiectele de exploatare a curenților mareici depășesc faza-pilot și intră în etapa de planificare a conectării la rețelele electrice în Scoția, Franța, Japonia și Alaska. Tehnologia presupune instalarea unor turbine subacvatice în zone cu curenți puternici, precum canale, strâmtori și estuare, unde curenții mareici pot fi transformați în electricitate.

La nivel mondial, capacitatea instalată este încă limitată la aproximativ 20 de megawați, însă ar putea ajunge la 400 de megawați la începutul anilor 2030, dacă proiectele planificate în Regatul Unit și Franța vor fi finalizate. Costurile rămân ridicate. Interesting Engineering a relatat că acestea se ridică la 343 de dolari pe megawatt-oră, însă industria își propune să le reducă la 66 de dolari până în 2035, o scădere de 80%.

„Nu este vorba doar despre cel mai mic cost al energiei, ci despre cel mai mic cost al întregului sistem energetic”, a declarat Danny Coles, de la Universitatea Oxford. Acesta a subliniat că energia mareelor poate completa energia eoliană și solară printr-o producție constantă și programată, pe care operatorii rețelelor electrice o pot anticipa cu mult timp înainte.

Unul dintre principalele motive pentru care energia mareelor s-a dezvoltat mai lent decât energia eoliană și solară este mediul în care funcționează aceste instalații. Sistemele de exploatare a energiei mareelor trebuie să opereze sub apă, în condiții caracterizate de apă sărată, presiune ridicată, sedimente și curenți puternici, factori care îngreunează construcția și întreținerea lor.

Compania Orbital Marine Power, specializată în energia mareelor, dezvoltă un sistem plutitor. Directorul executiv Andrew Scott a prezentat platforma O2 a companiei, o structură de 72 de metri (236 de picioare), dotată cu două rotoare de 20 de metri (66 de picioare). Acesta a explicat că echipamentele pot fi aduse la suprafață pentru reparații cu ajutorul unei ambarcațiuni de mici dimensiuni, fără a fi nevoie de scafandri sau macarale offshore.

În schimb, Proteus Marine Renewables mizează pe avantajele instalării turbinelor pe fundul mării. Directorul executiv Drew Blaxland a declarat că turbinele montate pe fundul mării evită impactul vizual și problemele legate de navigație. El a menționat că Proteus a produs deja electricitate din energia mareelor în șase țări. De asemenea, a adăugat că sistemele subacvatice ar putea fi deosebit de potrivite pentru piețele din largul mării, precum Canalul Mânecii și coasta Franței.

Dacă energia mareelor își va dovedi eficiența, comunitățile din apropierea acestor instalații ar putea beneficia de electricitate mai fiabilă și mai curată, reducând totodată dependența de centralele costisitoare pe gaz atunci când condițiile meteorologice afectează producția celorlalte surse regenerabile.

Ce se face în prezent

Obiectivul este transformarea prototipurilor în proiecte comerciale. Coles a declarat că investitorii vor în continuare dovezi că turbinele pot funcționa perioade îndelungate fără intervenții. Acest lucru ar reduce riscurile, ar diminua costurile asigurărilor și ar contribui la scăderea prețurilor.

Scoția și Franța par să fie locurile în care vor avea loc aceste teste. Blaxland a declarat că Proteus are deja autorizații pentru proiecte de aproximativ 60 de megawați în Scoția, iar companiile concurente au aprobări pentru încă 60-70 de megawați. El a mai spus că în Franța există proiecte-pilot de aproape 30 de megawați care așteaptă aprobarea și că țara și-a asumat un angajament de a dezvolta 250 de megawați începând din 2030.

Proiectele deja dezvoltate și accesul la rețelele electrice ar putea oferi cele mai bune indicii cu privire la posibilitatea ca energia mareelor să obțină un rol de durată în mixul energetic. Blaxland a declarat că aceasta ar putea ajunge să acopere aproximativ 11% din necesarul de energie al Regatului Unit, în timp ce Coles a spus că speră ca puterea instalată la nivel mondial să ajungă la ordinul gigawaților.

Pentru Coles, cel mai mare avantaj al tehnologiei ține de rolul său în întregul sistem energetic. „Aceasta este o caracteristică foarte specială a energiei mareelor, care nu se regăsește cu adevărat în nicio altă formă de energie regenerabilă: caracterul său extrem de previzibil”, a declarat el pentru Interesting Engineering.