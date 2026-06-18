Rețeaua socială W, concurenta X în Europa, și-a lansat prima versiune publică. Cine o deține și cine o conduce

Rețeaua sociala W Social se vrea a fi o alternativă europeană la rețeaua X a lui Elon Musk. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Rețeaua socială W, care se dorește a fi o alternativă europeană la rețeaua X, platforma deținută de Elon Musk, și-a lansat miercuri prima versiune publică, informează AFP, potrivit Agerpres.

Anunțată în ianuarie la Davos, W, care și-a ales numele ca o aluzie la X (următoarea literă a alfabetului), speră să rivalizeze cu rețeaua americană capitalizând încrederea utilizatorilor.

Noua rețea a beneficiat de sprijinul mai multor personalități europene, printre care și de cel al președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Politicianul portughez a publicat primul său mesaj pe W celebrând ''o platformă care își găzduiește toate datele în Europa, pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar ai cărei utilizatori sunt cu toții oameni verificați''.

Utilizatorii W trebuie să își dovedească identitatea când se înscriu

Noua rețea, cu sediul în Suedia, impune membrilor să-și dovedească identitatea în momentul înscrierii (prin scanarea pașaportului sau a cărții de identitate printr-o aplicație separată), ca să se asigure că sunt într-adevăr oameni, chiar dacă apoi pot utiliza un pseudonim pentru a comunica.

Este o mare diferență față de alte platforme, unde conturile false și „boții” abundă.

Fie că este vorba despre W, eYou sau d'Eurosky, o platformă de acces la rețelele de socializare independente inaugurată la mijlocul lui aprilie, inițiativele europene în domeniu prosperă.

Platforma Bulle, care se prezintă ca „o rețea socială sănătoasă”, a fost înființată în ianuarie, în timp ce Monnett, o rețea la jumătatea drumului dintre TikTok și Instagram, își va publica versiunea finală la începutul lui iulie.

„Rețelele sociale provin din țări situate în afara Europei. Noi le dăm banii, datele și atenția noastră”

Dacă tensiunile dintre Europa și Statele Unite au alimentat în ultimele luni interesul publicului european pentru alternative locale în fața giganților americani din domeniul tech, aceste rețele de mici dimensiuni au mult de lucru pentru a cuceri publicul.

În Europa, sectorul este în mare parte dominat de giganții americani și asiatici: Facebook și Instagram, filiale ale grupului Meta, care numără 259 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, devansând TikTok (135,9 milioane) și X (115,1 milioane), potrivit cifrelor comunicate Comisiei Europene.

„Rețelele sociale provin din țări situate în afara Europei. Noi le dăm banii noștri, datele noastre și atenția noastră”, a avertizat Anna Zeiter, directoarea platformei W, care a venit la Bruxelles pentru a prezenta acest nou instrument.

Cine deține și cine conduce rețeaua socială europeană W

Platforma socială W se prezintă ca o alternativă europeană la marile rețele sociale americane, însă întrebările despre finanțare și control au apărut încă de la lansarea proiectului. Potrivit directorului executiv Anna Zeiter, W este o companie privată înregistrată în Suedia și finanțată exclusiv de investitori privați, în principal din țările nordice. Compania susține că nu primește fonduri publice și nu este deținută sau controlată de instituțiile Uniunii Europene.

Proiectul a fost prezentat oficial în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, iar una dintre cele mai importante informații privind structura acționariatului este faptul că aproximativ 25% din companie este deținută de We Don't Have Time, o companie media suedeză axată pe teme climatice.

Ingmar Rentzhog – antreprenorul din spatele proiectului

Numele cel mai des asociat cu W este cel al lui Ingmar Rentzhog, antreprenor suedez și fondator al We Don't Have Time. Rentzhog a devenit cunoscut la nivel internațional în perioada în care organizația sa a promovat activismul climatic și a construit o comunitate online dedicată problemelor de mediu.

În documentele comerciale suedeze, Rentzhog este identificat drept una dintre persoanele care exercită control semnificativ asupra W Social AB. El ocupă și funcția de președinte al consiliului de administrație al companiei. Susținătorii îl descriu drept un antreprenor preocupat de consolidarea unui ecosistem digital european, în timp ce criticii consideră că experiența sa în zona activismului climatic poate influența direcția ideologică a platformei.

David Olsson – partenerul mai puțin vizibil

Alături de Rentzhog apare David Olsson, o figură mai puțin prezentă în spațiul public, dar identificată de asemenea în registrele comerciale ca persoană cu influență și control asupra companiei. Olsson a colaborat cu Rentzhog în mai multe proiecte antreprenoriale și este asociat inclusiv cu structurile care stau la baza We Don't Have Time.

Deși profilul său public este mai discret, documentele corporative îl plasează în cercul restrâns al persoanelor care au contribuit la dezvoltarea și organizarea proiectului W.

Cine este Anna Zeiter

Conducerea executivă a W este asigurată de Anna Zeiter, o manageră cu experiență în industria tehnologiei și telecomunicațiilor. Înainte de a prelua funcția de CEO al W, aceasta a ocupat poziții de conducere în companii internaționale din domeniul digital și al comunicațiilor.

Zeiter este principalul purtător de mesaj al companiei și a respins în repetate rânduri afirmațiile potrivit cărora W ar fi un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit declarațiilor sale, citate de Euronews, compania funcționează independent, este înregistrată în Suedia și este susținută de capital privat provenit în principal din regiunea nordică

Controversa finanțării

O parte a confuziei privind finanțarea W provine din legăturile sale cu We Don't Have Time. Compania media suedeză a confirmat că a primit în trecut finanțări din partea Comisiei Europene pentru activități de comunicare legate de inițiative climatice și de Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30). Cu toate acestea, reprezentanții companiei și conducerea W afirmă că respectivele fonduri nu au avut nicio legătură cu dezvoltarea platformei sociale W.

Pe baza informațiilor disponibile public, nu există dovezi că Uniunea Europeană deține participații în W sau că finanțează direct platforma. În schimb, proiectul pare să fie controlat de un grup restrâns de antreprenori și investitori privați din Europa de Nord, cu Ingmar Rentzhog, David Olsson și Anna Zeiter printre cele mai importante nume asociate inițiativei.