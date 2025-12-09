Sam Altman spune că nu-și poate imagina cum ar putea să se descurce cu un bebeluș fără ChatGPT

Altman a explicat cum inteligența artificială l-a ajutat să iasă din multe situații „critice”, după ce s-a născut copilul său / FOTO: Getty Images

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că nu-și poate imagina „cum ar fi să crească un nou-născut fără ChatGPT”, susținând că inteligența artificială l-a ajutat să gestioneze mai bine rolul de părinte.

În cadrul unui interviu, Altman a explicat cum inteligența artificială l-a ajutat să iasă din multe situații „critice”, după ce s-a născut copilul său.

„Nu-mi pot imagina cum aș fi reușit să cresc un nou-născut fără ChatGPT”,a declarat Altman în timpul unui interviu pentru NBC, potrivit Business Insider.

„Evident, oamenii au făcut asta de mult timp, fără probleme”, a mai adăugat acesta.

CEO-ul OpenAI susține că cel mai faimos produs al său l-a ajutat să gestioneze viața de părinte și a dat un alt exemplu în care a apelat la ajutorul AI.

Acesta a spus că, acum câteva luni, când se afla la o petrecere și vorbea cu cineva care creștea și el un nou-născut, Altman și-a amintit că părinții au spus că bebelușul lor de șase luni „se târăște peste tot”. El a spus că a început să-și facă griji că fiul său nu se afla în aceeași etapă.

„Am fugit la baie și m-am gândit: trebuie să-mi duc copilul la doctor mâine dimineață?”, a spus Altman, descriind ce întrebare i-a adresat chatbot-ului: „Este în regulă?”

Altman a spus că ChatGPT a dat „un răspuns excelent” și anume că dezvoltarea fiului său era „normală”.

El a mai adăugat că, uneori, se simte ciudat să pună întrebări personale chatbot-ului.

„Este personalizat, ca și cum ChatGPT ar ajunge să te cunoască, și, apropo, tu ești CEO-ul OpenAI, probabil că ești înconjurat de oameni foarte performanți, poate că nu vrei să proiectezi asta asupra copilului tău, și ar trebui să te relaxezi, și el va fi bine, oricum ar fi”, a mai declarat Altman.