OpenAI lansează primul update pentru Chat GPT-5. De ce afirmă că versiunea e "mai caldă" și are mai multe opțiuni de "personalitate"

1 minut de citit Publicat la 08:09 13 Noi 2025 Modificat la 08:09 13 Noi 2025

OpenAI lansează primul update pentru Chat GPT-5, Sursa foto: Hepta

Compania OpenAI a anunţat că lansează GPT-5.1, o actualizare a modelului emblematic lansat în august. OpenAI îl numește un „upgrade” la GPT-5 care „face ChatGPT mai inteligent și mai plăcut”.

Noile modele includ GPT-5.1 Instant și GPT-5.1 Thinking. Primul este „mai cald, mai inteligent și mai bun la urmărirea instrucțiunilor” decât predecesorul său, conform unei versiuni OpenAI, iar cel de-al doilea este „acum mai ușor de înțeles și mai rapid în sarcini simple și mai persistent în cele complexe”.

Interogările vor fi, în majoritatea cazurilor, asociate automat cu modelele care ar putea fi cel mai capabile să le răspundă. Cele două modele noi vor începe să fie lansate pentru utilizatorii ChatGPT în această săptămână, iar vechile modele GPT-5 vor fi disponibile timp de trei luni în meniul derulant al modelelor vechi ale ChatGPT înainte de a dispărea.

Ce update-uri aduce noul Chat GPT-5

Ca parte a actualizării, OpenAI a anunțat, de asemenea, că își va extinde preseturile de personalitate pentru tonul conversațional al modelelor.

Lista totală de opțiuni include acum Implicit, Profesional, Prietenos, Sincer, Ciudat, Eficient, Tocilar și Cinic, conform postării pe blogul companiei. OpenAI a mai spus într-un comunicat că va lansa și un „experiment pentru noi modalități de a regla stilul ChatGPT direct din setări”, la care unii utilizatori vor începe să poată accesa în această săptămână.

„Cu peste 800 de milioane de oameni care folosesc ChatGPT, am depășit cu mult punctul de „taille-fits-all””, a scris Fidji Simo, CEO-ul diviziei de Aplicații al companiei.

Deși CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a promovat anunțul GPT-5 în august, lansarea nu a satisfăcut testul popularității. Mulți utilizatori ChatGPT au rămas neimpresionați, în special de îmbunătățirile incrementale, și și-au exprimat frustrarea față de alegerea OpenAI de a-l face modelul implicit pentru ChatGPT.

A existat atât de multă presiune încât OpenAI a decis să readucă GPT-4o ca opțiune, la o zi după lansarea GPT-5.