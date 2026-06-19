Telefoanele retro cu clapetă, din nou la modă: Cum arată „mobilul” care are WhatsApp dar promite să combată dependența de social media

1 minut de citit Publicat la 11:58 19 Iun 2026 Modificat la 11:58 19 Iun 2026

Telefonul retro cu clapetă Commodore Callback 8020. Sursa foto: Hepta

Un nou telefon mobil, inspirat de modelele retro cu clapetă, se lansează pe piață cu promisiunea de a-i ajuta pe utilizatori să reducă timpul petrecut online și să scape de obiceiurile digitale care dau dependență.

Noul dispozitiv, denumit Commodore Callback 8020, blochează complet accesul la browsere web și la rețelele sociale. În schimb, telefonul rulează un sistem software proprietar care permite utilizarea unor aplicații considerate esențiale, precum Google Maps, WhatsApp, Uber și Spotify.

Producătorul susține că dispozitivul a fost conceput pentru a elimina tentația de a naviga fără scop pe internet. Deși este dotat cu ecran tactil, funcția touchscreen este dezactivată implicit, utilizatorii fiind încurajați să folosească în principal butoanele fizice.

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Telefonul nu renunță însă la specificațiile moderne. Acesta este echipat cu o cameră foto Sony de 48 de megapixeli și cu cipuri audio premium, concepute pentru redarea muzicii la o calitate ridicată, fără pierderi.

Callback 8020 oferă compatibilitate cu rețelele mobile din întreaga lume și este proiectat să funcționeze pe principalele rețele celulare din diferite țări.

Telefoane pentru fanii nostalgici după tehnologia retro

Modelul a fost dezvoltat de o companie americană care a achiziționat anul trecut drepturile asupra mărcii Commodore, nume celebru în anii ’80 datorită consolelor și computerelor produse de compania originală, care între timp și-a încetat activitatea.

Noul telefon mizează puternic pe nostalgia fanilor tehnologiei retro. Acesta vine cu jocuri clasice pentru Commodore 64 preinstalate, folosește tonuri de apel inspirate de sunetele chiptune pe 8 biți și își ia numele „8020” de la modemul Commodore 8010 lansat în 1980.

La nivel hardware, dispozitivul include 4 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare și o baterie care poate fi înlocuită cu ușurință de către utilizator.

Commodore Callback 8020 va fi disponibil începând cu 30 iunie.