Un model misterios AI, „Hunter Alpha”, devine viral. Originea lui este necunoscută și refuză să spună cine este creatorul lui

Modelul poate analiza și reține cantități foarte mari de text și poate genera răspunsuri complexe.

Un model de inteligență artificială numit „Hunter Alpha” a apărut recent pe platforma OpenRouter, fără niciun anunț oficial. Originea lui nu este cunoscută, iar lipsa informațiilor a atras rapid atenția comunității tech, scrie NDTV.

Modelul a fost descris drept unul „lansat în mod discret” și a stârnit interes mai ales datorită specificațiilor: aproximativ un trilion de parametri și o capacitate de procesare de până la un milion de tokeni într-o singură interacțiune. Practic, asta înseamnă că poate analiza și reține cantități foarte mari de text și poate genera răspunsuri complexe.

Întrebat despre creatorul său, chatbotul a oferit un răspuns vag, spunând că știe doar cum se numește și ce capacități are.

Utilizatorii care l-au testat spun că modelul este optimizat pentru sarcini complexe, nu doar pentru conversație. Poate planifica, analiza și duce la capăt acțiuni în mai mulți pași, fără intervenție umană constantă.

Un alt aspect surprinzător este faptul că modelul a fost disponibil gratuit, ceea ce a contribuit la răspândirea rapidă și la numărul mare de teste realizate de utilizatori.

Deși nu există confirmări oficiale, au apărut speculații că ar putea fi dezvoltat de startupul chinez DeepSeek. Unii utilizatori au observat că datele modelului corespund cu informații apărute anterior despre o posibilă versiune nouă a acestuia. Alții, însă, consideră că performanța nu indică neapărat aceeași sursă.

De ce sunt lansate astfel de modele în secret

Cazul „Hunter Alpha” nu este singular. Tot mai multe companii aleg să testeze modele AI fără să-și asume public apartenența, cel puțin într-o primă etapă.

Scopul este obținerea unui feedback real, neinfluențat de reputația brandului. În acest fel, utilizatorii evaluează performanța modelului fără a avea așteptări preconcepute.

În același timp, lansările discrete reduc riscurile. Modelele avansate pot avea comportamente imprevizibile, iar un debut public nereușit poate afecta imaginea companiei. Testarea anonimă permite corectarea problemelor și îmbunătățirea sistemului înainte de o lansare oficială.

Această abordare oferă și o imagine mai clară asupra punctelor forte și a limitărilor reale ale modelului, dincolo de testele interne.