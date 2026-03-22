Un robot a avut „o cădere nervoasă” într-un restaurant din California. Angajații au intervenit după ce acesta și-a pierdut controlul

Robotul dansator începe să lovească vesela, să spargă farfurii și să arunce bețișoare în jur. Foto: X

Roboții umanoizi sunt tot mai prezenți, de la industrie până la evenimente de divertisment. Dar incidentele recente arată că integrarea lor în spații publice nu este lipsită de probleme, potrivit Futurism.

Un astfel de moment a avut loc într-un restaurant din San Jose, California, unde un robot care participa la un program de divertisment a început să se comporte haotic.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, robotul, îmbrăcat cu un șorț portocaliu pe care scria „I’m good”, dansează printre mese, dar ajunge să lovească vesela, să spargă farfurii și să arunce bețișoare chinezești în jur.

Situația a scăpat rapid de sub control, iar angajații restaurantului au intervenit. O femeie poate fi văzută încercând să oprească robotul, ținându-l de partea superioară, în timp ce caută pe telefon comenzile necesare pentru a-l dezactiva.

A dancing robot at a Haidilao hotpot restaurant in the US state of California malfunctioned, slamming onto a table in one of its dance moves, forcing staff members to step in. pic.twitter.com/yhBybjQD06 — SynCronus (@syncronus) March 18, 2026

În final, a fost nevoie de trei persoane pentru a-l imobiliza, în timp ce încercau să evite mișcările necontrolate ale brațelor robotului, care erau murdare de sos.

Incidentul a stârnit reacții amuzate online, dar și îngrijorări. Mai mulți utilizatori au remarcat lipsa unui buton fizic de oprire de urgență. „Ar trebui să existe un buton mare, roșu, pe spate. Nu ar trebui să depinzi de o aplicație pentru a-l opri”, a comentat cineva.

Evenimentul ar fi făcut parte dintr-o acțiune de promovare pentru filmul „Zootopia 2”, organizată într-un restaurant din lanțul Haidilao, cunoscut pentru investițiile în automatizare, inclusiv bucătării și livrări realizate cu ajutorul roboților.

Deși pentru mulți scena a fost amuzantă, alții au privit situația cu mai multă seriozitate. Un utilizator a comentat ironic că astfel ar putea începe un scenariu ca în filmele „Terminator”: nu cu o explozie, ci cu un dans scăpat de sub control.