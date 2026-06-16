"Vom deveni cea mai relevantă ţară din Europa pentru infrastructura SpaceX". Vicele ANCOM anunţă investiţiile lui Musk în România

Vicele ANCOM anunţă investiţiile lui Musk în România. Foto: Getty Images

România va deveni cea mai relevantă ţară din Europa din punct de vedere al infrastructurii SpaceX, a declarat, marţi, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, la Forumul România Digitală, notează Agerpres.

"SpaceX a investit, deja, câteva zeci de milioane - cred că se apropie de o sută de milioane de euro - în România. Pot să vă spun anunţ că România va deveni cea mai relevantă ţară, din punct de vedere al infrastructurii SpaceX, din Europa. (...) Amazon vine în România pe zona de spaţiu. Avem aceeaşi deschidere şi pentru Amazon, avem aceeaşi deschidere şi pentru AST, avem aceeaşi deschidere şi pentru Eutelsat şi avem aceeaşi deschidere pentru orice companie care vrea să facă ce face SpaceX în România.

Am intrat într-o epocă în care 'too much talk, too much regulation' o să ne dea dureri de cap. Nu vă lăsaţi copiii să discute cu agenţi AI. Vorbiţi cu ei aşa cum vorbeam noi pe vremuri cu bunicii, pentru că e un lucru foarte serios. Nu daţi copy-paste la documente în modele de AI. Nu contează că sunteţi birocraţi, mediul privat, procurori, judecători...", a transmis Popescu.

România ar putea trece pe "low orbit satellites"

Potrivit specialistului, România trebuie să înceteze să se considere o ţară de mâna a doua, pentru că "aşa ne-a zis Europa de Vest".

"Trebuie să ne ridicăm fruntea sus şi să ne oprim din această autoflagelare continuă a faptului că România este o ţară de mâna a doua, ca aşa ne-a zis Europa de Vest. Şi nu e un discurs antieuropean, e un discurs pragmatic. Dacă vă duceţi în instituţiile statului român, o să vedeţi regulamente şi directive de o imbecilitate ieşite din comun.

Trebuie să avem curajul să ieşim public, să spunem că aceste lucruri se întâmplă. Şi vă dau un exemplu concret, fără să intru în detalii: Europa, astăzi, este în faţa unei alegeri cruciale cu privire la modul în care comunicaţiile se vor face pe zona de sateliţi low orbit. Deci, noi vom 'shiftui', ne vom muta pe 'low orbit satellites' într-un mod incredibil, în primul rând ca şi backup. Ca să fie clar pentru toată lumea, Ucraina supravieţuieşte astăzi - comunicaţie civilă şi militară - datorită sateliţilor 'low orbit'. Întâmplarea face că aceşti sateliţi, infrastructura mondială în proporţie de 95% aparţin lui Musk şi SpaceX", a menţionat şeful ANCOM.

El a subliniat că ANCOM este singurul reglementator din lume care, în mod public, mandatat de un fost premier din Guvernul României, dar şi de la nivelul administraţiei prezidenţiale, şi-a asumat să spună public că ceea ce face Europa pentru a bloca doar pe un criteriu politic singura companie din lume care, în caz de război, de o catastrofă climatică sau de un cutremur, poate să salveze lumea din punct de vedere al comunicaţiilor este "un lucru greşit".

"Noi, din punct de vedere al viziunii noastre, credem că este un lucru greşit. Drept urmare, am făcut un parteneriat cu această companie care a atins două trilioane de dolari, săptămâna aceasta. În mod vizionar, credem cu desăvârşire că ne-am mai dori să mai apară una, două, trei companii, inclusiv una europeană. Dar să iei parte la legislaţie care, pe lângă faptul că dinamitează acest parteneriat transatlantic care salvează vieţi, care protejează cetăţenii, nepunând nimic în locul ei, printr-o legislaţie care, repet, ne inundă, - şi subliniez acest termen - este o greşeală majoră. E şansa României în momentul de faţă să devină jucătoare politic pe scena europeană pe subiectele care contează", a susţinut Pavel Popescu.

Vicepreşedintele ANCOM a precizat că modelele şi infrastructurile celor care au investit vor începe deja să producă.

"Veţi vedea în următoarele luni că modelele şi infrastructurile celor care au investit deja sunt setate şi vor începe să producă. Sunt parte a vieţii noastre. Această abordare suverană nu trebuie să fie împinsă de o temere a faptului că am jignit Europa într-un fel. Tot timpul aud această expresie: 'Nu putem face, că a venit de la Comisie'. 'Comisia ne-a spus...'. În 2020, în plină pandemie, Comisia Europeană i-a spus României că nu mai poate folosi gaz, că nu-şi poate folosi propriul gaz. Doamne, fereşte! Şi toţi am stat pentru câteva săptămâni sau luni de zile şi am plâns şi ne-am uitat şi am zis: 'Vai de mine, da, dacă aşa a zis Comisia...'. Şi ne-am trezit brusc că suntem în 'pole position' şi, astăzi, suntem cel mai mare producător de gaz din Europa", a menţionat acesta.

Dezvoltarea industriei în contextul Revoluţiei tehnologice şi competitivitatea companiilor româneşti în era digitală sunt două dintre subiectele ce vor fi abordate, marţi, la cea de-a opta ediţie a evenimentului Forumul România Digitală, organizat de publicaţia Financial Intelligence.