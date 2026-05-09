YouTube introduce căutarea cu AI. Conversații interactive, răspunsuri ghidate

Utilizatorii pot pune întrebări, iar sistemul răspunde într-un format interactiv.

YouTube testează o nouă funcție de căutare bazată pe inteligență artificială, menită să ofere răspunsuri mai clare și ghidate utilizatorilor, scrie TechCrunch.

Mulți oameni folosesc deja YouTube pentru a găsi rețete sau idei de călătorii, iar noul instrument vine să simplifice acest proces. Funcția, numită „Ask YouTube”, permite adresarea unor întrebări complexe, de exemplu, planificarea unei excursii, și oferă rezultate structurate pas cu pas. Acestea combină textul explicativ cu clipuri video scurte și lungi, nu doar lista clasică de videoclipuri.

În plus, utilizatorii pot continua conversația cu întrebări suplimentare, iar sistemul răspunde în același format interactiv, sugerând inclusiv locuri sau opțiuni relevante.

Momentan, funcția este disponibilă doar pentru abonații Premium din Statele Unite, cu vârsta de peste 18 ani, care aleg să participe la test. Google lucrează însă la extinderea accesului și pentru restul utilizatorilor.

Această inițiativă face parte din strategia mai amplă a companiei de a integra inteligența artificială în experiența de căutare, oferind răspunsuri mai complexe, interactive și adaptate nevoilor reale ale utilizatorilor.