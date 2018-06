Daca te gandesti sa incingi atmosfera in pat si nu stii cum, semnul zodiacal in care s-a nascut partenerul tau iti poate da indicii importante. Unele zodii adora jucariile sexuale, in timp ce altele se multumesc cu un simplu masaj erotic.

BERBEC - Casete cu filme erotice, vibratoare cu dubla functie, jucarii porno.

TAUR - Un masaj erotic, un kit cu jucarii sexuale de toate tipurile, vibratoare cu cap lat.

GEMENI - Cele mai noi jucarii sexuale, carti erotice, jucarii sexuale pentru degete.

RAC - Vibratoare rezistente la apa, lubrifianti, cina romantica.

LEU - Un show erotic, un dans la bara, tu imbracata in lenjerie provocatoare, vibratoare de lux.

