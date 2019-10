HOROSCOP 1 noiembrie. Leii trebuie să ia decizii importante. Berbecilor li se va schimba destinul

Horoscop Berbec. Se apropie un eveniment care poate deveni un punct de referinta in destin, deci pregateste-te sufleteste! Privesti spre viitor cu un soi de nerabdare si entuziasm, cu elan si chef de actiune, pentru ca ceea ce se prefigureaza la orizont, in fata ochilor tai, suna foarte bine! Implica-te trup si suflet, cu incredere deplina in rezultatele finale, atata doar ca trebuie sa fii constient ca nu vei ajunge repede acolo. Asteapta-te la o evolutie lenta, de lunga durata, dar ai garantii foarte certe ca ceea ce acum visezi sa primesti la destinatie, este posibil, palpabil, nu doar o promisiune.

Horoscop Taur. O vreme, te-ai putut baza pe colaborarea unui prieten, dar brusc, acesta isi retrage ajutorul si pleaca. Poate atat a fost rolul lui in viata ta, poate nu mai are ce oferi sau are interese in alta directie, ca atare trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca nu vei mai avea la cine apela de acum inainte, ci trebuie sa te descurci si singur. Poate ai ajuns la finalul unui proiect colectiv sau de contract de colaborare, dar e posibila si separarea de un prieten sau o persoana care a jucat un rol important in inima ta o perioada, dar de acum fiecare o luati pe alte cai, separate.

Horoscop Gemeni. Cand e in joc adevarul, devii un fervent militant pentru cauza in care crezi, chiar de-ar fi sa-ti urci in cap toata omenirea. Tu ai principiile tale solide, nu te abati de la ele pentru ca le consideri litera de lege pentru tine personal, si vrei ca si altii sa mearga pe acelasi drum drept. Esti atat de corect, incat te erijezi intr-un fel de judecator al celor care gresesc, dar nu cumva exagerezi cu severitatea? Nu ai tu acest drept, de a sanctiona pe unii, chiar daca stii ca merg pe cai gresite. Poti fi un exemplu de corectitudine si legalitate altfel decat prin pedepse sau predici dure. Arata cum sa se comporte prin ceea ce faci tu insuti!

Horoscop Rac. Familia este sursa ta principala de energie si, de dragul lor, faci mai mult decat credeai ca esti capabil. Te incarci de energia lor, primesti de la ei semne de afectiune si de incredere care te stimuleaza la maximum, si nu poti sta pe loc pana nu duci la capat misiunea pe care ti-ai sumat-o pentru binele tuturor. Le-ai promis candva ceva si acum ai sansa sa duci la indeplinire acel vis, si cand vezi cat de multe asteapta ei de la tine, capeti parca si mai multa ambitie. Si tu ai fost candva cel mai important sustinator al jumatatii tale, iar acum el e cel care face aceleasi lucru pentru tine: hei rup!

Horoscop Leu. Cu cat stai si chibzuiesti mai bine situatia in care te afli, fara a te grabi sa dai un raspuns rapid, cu atat cresc sansele de a face cea mai buna alegere. Ar fi bine sa iti iei suficient timp de gandire, de analiza la rece, fara ca nimeni sa te oblige sa te grabesti sa-ti exprimi ultimul cuvant, ca atare fa tot posibilul sa treci in revista problema pe toate planurile, pana ce esti sigur ca nu ai scapat nimic din vedere, la final, vei putea extrage o concluzie sau oferi un raspuns definitiv, dar nu te grabi. Mai pot aparea idei, informatii sau solutii mult mai bune decat cele care ar putea veni la primul impuls, deci e nevoie de timp.

