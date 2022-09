Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu. Gemenii au parte de un nou început, Leii dau lovitura şi apoi sărbătoresc

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu. Miercuri se pot lua nişte hotărâri, mai ales la locul de muncă sau în acitivităţile pe care le desfăşurăm şi care ne vor orienta pozitiv de acum încolo şi munca, şi banii, şi realizările.

O zi bună pentru toată lumea pentru că ne merge mintea şi suntem atenţi şi la ce se întâmplă în jur şi ne concentrăm foarte bine.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Berbec

Luni şi marţi, Luna este în semnul lor zodiacal, deci sunt foarte stimulaţi astral să facă un pas în faţă şi să îşi explice gesturile, ideile, fie că vor să cucerească pe cineva sau vin cu idei valoroase la locul de muncă. Chiar trebuie să iasă în faţă. Banii sunt foarte foarte mult discutaţi, iar politica lor financiară se poate schimba după ziua de miercuri când iau hotărâri foarte valoroase pentru viaţa şi interesele lor, în sensul de a-şi exploata mai bine talentele sau de a începe o activitate nouă. În a doua jumătate a săptămânii, drumuri sau acte şi au nevoie de informaţii pentru a defrişa drumul realizării lor.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Taur

Pentru Tauri, începutul de săptămână aduce înţelepciune şi prudenţă. Ascultă cu mare atenţie sau se întorc la nişte acte pe care le urmăresc, mai ales dacă acolo undeva e un nod, au şansa să îl înţeleagă şi să îl dezlege. În special, un nod juridic. Pentru miercuri şi joi, zile foarte valoroase, vin în urma concluziilor cu nişte decizii şi cu nişte idei pentru proiecte noi, activităţi noi sau un alt stil de lucru. Pentru finalul de săptămână, atenţie la bani, fără cheltuieli, deşi sunt foarte tentaţi să scoată bani din buzunar. Sunt zile bune, vineri, sâmbătă, pentru sănătate.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Gemeni

Pentru Gemeni, începutul de săptămână este foarte valoros sub aspectul imaginii publice şi sub aspectul relaţiilor sociale. Întâlniri frumoase şi de aici şi idei valoroase. S-ar putea să întâlnească o persoană care îi inspiră şi aplică şi în viaţa lor lucruri pe care le învaţă de la alţii. Miercuri, ziua valoroasă a săptămânii, are legătură cu eliberarea de o povară sau se soluţionează o situaţie destul de încurcată, mai ales familial sau conjugal şi simt că de acum pot să o ia de la capăt. Pentru finalul de săptămână, li se recomandă temperanţă şi în relaţiile personale, dar şi în acţiunile pe care le vor să le facă.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Rac

Pentru Raci, începutul săptămânii este foarte valoros sub aspectul puterii şi al autorităţii şi în faţa şefilor sau a altor persoane care se impun şi sunt autoritare spun ce au de spus, fără să se intimideze şi cu foarte multe argumente. Ziua de miercuri le aduce mult public, multă autoritate şi pot fi foarte simpatizaţi de anumite persoane pentru ideile pe care le susţin. De asemenea, pot primi nişte propuneri care le pot deschide un nou drum pentru viitor. Finalul de săptămână vine cu încărcarea bateriilor.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Leu

Luni şi marţi discută mult despre principii, despre viitor. Nu sunt lucruri concrete neapărat şi nu au de rezolvat ceva concret, dar felul în care pun problema şi viziunea pe care şi-o conturează pot duce la nişte schimbări. Discuţiile sunt şi despre etică, despre moralitate, despre spiritualitate. Miercuri, foarte mari şi importante decizii în carieră sau se întâmplă nişte evenimente care pot conduce cariera pe un drum ascendent sau un proiect de care se ocupă acum, inclusiv succes financiar. În a doua jumătate a săptămânii parcă sărbătoresc ceva, vineri şi sâmbătă, alături de prieteni.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Fecioară

Pentru Fecioare, începutul de săptămână vine cu claritate mentală în legătură cu nişte scăpări, nevoi sau pierderi şi ştiu cum să le corecteze astfel că miercuri pot accepta o propunere sau pot primi un răspuns favorabil, un aviz la un demers pe care l-au făcut şi acest lucru le permite să continue alte acţiuni, astfel că pentru a doua jumătate a săptămânii au foarte mult curaj în a lua nişte decizii care, poate nu convin unora, dar pentru ele sunt pozitive pentru viitorul lor. În weekend, alături de prieteni.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Balanţă

Pentru Balanţe, începutul de săptămână este tonic sub aspectul relaţiilor personale în special şi strălucesc acolo unde sunt prezente. Miercuri, ziua importantă, şi în cazul lor o decizie de destin privind felul în care îşi administrează averea sau potenţialul şi învaţă să fie mai eficiente financiar, să îşi vadă mai bine interesul sau să nu cadă într-o capcană care li se întinde. În weekend, au în continuare grijă de afacerile lor şi sunt foarte pragmatice.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Scorpion

Pentru Scorpioni, săptămâna începe foarte bine la locul de muncă. Mai mult se ocupă de strategii decât de rezolvarea unor probleme concrete şi e important să îşi clarifice viziunea şi să aibă şi echipa cu care lucrează. Pentru miercuri, ziua cea mai importantă, un parteneriat, se pot semna nişte acte sau se bate palma pentru o asociere sau pentru un proiect nou. În tot cazul, îşi conturează un drum foarte frumos în viitor prin aceste colaborări în jurul unui proiect. În a doua jumătate a săptămânii, drumuri, excursii plăcute.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Săgetător

Pentru Săgetători, săptămâna începe cu entuziasm şi elan. Un pic cam multă exaltare, vorbesc mult despre planurile lor, sunt încântaţi la o idee pe care o au, dar nu este rău pentru ei pentru că îşi menţin cumva ardoarea şi pasiunea, iar miercuri, alături de oamenii cu care lucrează, pot lua nişte hotărâri mari. Se schimbă ceva la locul de muncă sau chiar locul de muncă sau condiţiile în care lucrează se schimbă în bine şi pot veni cu nişte idei inovative sau pot merge pe un proiec inovativ, să facă ceva ce nu fac alţii şi asta să fie soluţia de succes. În a doua jumătate a săptămânii au nevoie de un pic de încurajare, susţinere sau laude pentru noul drum.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Capricorn

Pentru Capricorni, luni şi marţi e bine să se concentreze la ce au de făcut, nu ies în evidenţă, analizează acolo în vizuina lor lucrurile care se întâmplă pentru a-şi forma o imagine de ansamblu cât mai clară. Miercuri pot apărea în forţă, cu propuneri noi, cu idei noi. Sau prind curaj şi se oferă pentru un proiect, o acţiune poate nouă pentru ei, dar care le dă posibilitatea să se afirme. În a doua jumătate a săptămânii, alături de partener, relaţiile sunt foarte importante şi au nişte clarificări de făcut.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Vărsător

Pentru Vărsători, luni şi marţi sunt zile de informare, de documentare. Caută în mai multe surse sau compară datele, poate se şi consultă cu persoane mai bine informate. Discută mult şi îşi schimbă cumva ideile sau viziunea sau datele pe care le primesc sunt revelatoare pentru ei, de aceea miercuri se repoziţionează faţă de anumite probleme de interes pentru ei şi pot să nu mai susţină o anumită teză pe care au susţinut-o până acum. Asta are impact pozitiv şi în familie, dar şi în activităţile profesionale pe care le au. Muncesc şi în a doua jumătate a săptămânii şi chiar şi în weekend şi au şi spor mult prin faptul că se dedică lucrului.

Horoscop 12-18 septembrie 2022, cu Camelia Pătrăşcanu pentru Peşti

Pentru Peşti, începutul de săptămână stă sub patronajul banilor sau al rezultatelor materiale şi financiare pe care le urmăresc. Sunt foarte practici, îşi cunosc interesul şi negociază bine anumite aspecte pe care le rezolvă. Miercuri, o zi minunată prin înţelegere şi concepte foarte clare pe care le au în minte în legătură cu lucrurile pe care le au de făcut. Pot veni cu nişte schimbări în activităţile lor, cam pe nepusă masă, dar sunt foarte inspirate şi ţin pasul cu vremurile, nu ratează o oportunitate în felul acesta şi au şi colaborări bune pentru lucrurile pe care le fac.