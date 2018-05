Foto: captură Antena 3

HOROSCOP 12 mai. Camelia Pătrășcanu a prezentat sâmbătă, la Antena 3, horoscopul zilei pentru fiecare zodie în parte.

HOROSCOPUL ZILEI - 12 mai 2018

Berbec - Poate intra în conflict cu părinții.

Taur - Ar fi bine să se îngrijească de sănătate.

Gemeni - Are chef de prieteni.

Rac - Trebuie să își îndeplinească niște obligații.

Leu - Are chef de distracție și deplasări.

Fecioara - Are lucruri multe de rezolvat.

Balanță - Are atmosferă tensionată. Se pot anunța musafiri nepoftiți.

Scorpion - Face servicii altora, poate avea supărări.

Săgetător - Vrea să fie liber și să facă ce vrea.

Capricorn - Se gândește doar la familie.

Vărsător - Poate face drumuri azi.

Pești - E norocos din punct de vedere financiar.