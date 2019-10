HOROSCOP 12 OCTOMBRIE. Gemenii au o zi grozavă, Vărsătorii au parte de evenimente surprinzătoare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 12 OCTOMBRIE 2019; Venus cea iubitoare este in opozitie cu rebelul Uranus, facand din aceasta zi de sambata una total bizara cu relatii pline de surprize. Poti fi in locuri neobisnuite, vazand chipuri neobisnuite, mancand lucruri msi ciudate, cheltuind bani pe produse atipice. Poti fi cu ochii dupa o persoana ce te atrage dar nu este tipul tau. Totul e ciudat dar eliberator cu aceasta opozitie ! Iti face bine sa iesi din rutina!

HOROSCOP. O atitudine dispusa sa experimentezi, fara atasamente te va ajuta cel mai bine, cel putin in iubire. Deschide-te spre nou si neasteptat. Chiar si daca este o toana trecatoare, sigur iti va alunga orice plictiseala si scutura orice obsesie. Sunt multi pesti in ocean, iti spune Venus si Uranus, nu face fixatie pe o singura persoana.

HOROSCOP. Mercur, planeta comunicarii, se pregateste pentru retrogradul sau de toamna 2019 ce incepe pe 31 octombrie in Scorpion. Incepand de luni, Mercur intra in zona sa de umbra retrograda, deci incepe sa isi incetineasca miscarea inainte. Asadar retine : tot ce urmeaza de acum incolo are un ceva atasat la capatul firului care nu este inca vizibil de acum. Vei sti cum stai inainte de Craciun, tocmai la timp pentru eclipsele de decembrie care vor mai scutura putin lucrurile din nou… Terenul de joaca se schimba considerabil in urmatoarele doua luni, deci elibereaza-te de greutati din trecut, fa-ti munca de detectiv si nu forta nimic mai mult decat este cazul.

HOROSCOP. Luna este in Berbec deja si se pregateste pentru faza sa de Luna plina din noaptea de duminica spre luni.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti simti ca si cum vrei sa te ascunzi in turnul tau de fildes de unde sa urmaresti performanta vietii ce se desfasoara sub ochii tai. Si pana la urma de ce nu, daca asta iti pertmite sa ai o perspectiva mai clara asupra situatiilor. Foloseste aceasta zi si perioada ca sa acorzi fiecarui lucru valoarea sa reala si sa vezi unde se mai potrivesc anumiti oameni in lumea ta. Esti o persoana foarte norocoasa ca sa fii in stare sa gasesti acest tip de echilibru in viata ta.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Totul este relativ. Esti si tu constient de asta ? Uneori nu e usor sa iti amintesti acest lucru, mai ales in zile ca azi. Daca nu poti sa tii ritmul cu toti ceilalti, poti simti ca esti lasat pe dinafara. Insa trebuie sa accepti faptul ca nu trebuie sa fii ca altii, ca poate nici nu e bine sa fii asa perfect cum crezi ca ar trebui sa fii. Adevarul cuiva nu e chiar adevarul absolut. Vezi care e adevarul tau si respecta-l.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te asteapta o zi grozava pentru ca in aer pare ca exista tema “vreau sa scap de tot stresul”. Iti doresti de ceva timp acest lucru, dar ce fel de excursie doresti sa faci ? Ce te-ar tenta ? O iesire de doua zile ? O calatorie in jurul lumii ? Sa intalnesti oameni exotici ? Sa ai parte de o cu totul alta viata ? Cum ar fi ca azi sa faci primi pasi pentru o calatorie lunga in interiorul tau ? Oricare este destinatia, fa-ti bagajele !

Citeste continuarea pe SFAUTLPARINTILOR. RO.