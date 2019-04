HOROSCOP 18 aprilie. Gemenii plâng în tăcere, Peșții au probleme acasă

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Berbec

Se naşte o dorinţă nouă în adâncul sufletului care pune stăpânire pe tine în cel mai benefic mod! Te stimulează, te înveseleşte, te susţine să urci şi mai sus ştacheta viselor tale, şi vezi cum cele mai frumoase gânduri pozitive pur şi simplu înfloresc în mintea ta.

Inima ţi se umple de o stare nouă, cu care nu eşti obişnuit, dar care poate fi motivaţia perfectă pentru a vâsli din ce în ce mai repede către împlinirea unui mare vis. Ai şi norocul de a atrage alături oameni care te încurajează cu modul lor tonic de a fi, şi, alături de ei, toate vor merge ca pe roate. Udă de la rădăcină planta care prinde acum formă sub ochii tăi, pentru că va da roade foarte repede!

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Taur

Relaţia la care îţi aduci contribuţia clipă de clipă evoluează într-un sens promiţător, dar nu trebuie să scazi vreodată ritmul! Continuă să investeşti încredere, gânduri bune, gesturi frumoase, cuvinte potrivite, pentru că totul este un proces de lungă durată în care nu ai voie să oboseşti.

Fiecare nouă investiţie făcută în această relaţie contribuie la nivelul spre care te îndrepţi, şi într-o zi ai să culegi şi roadele acestor eforturi. Nu te opri, nu te culca pe laurii victoriei, dacă ai atins un nivel bun, ci continuă să dăruieşti, să te dedici cu devotament acestei relaţii care merge din ce în ce mai bine. Dar se poate şi mai bine!

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Gemeni

Inima ta plânge în tăcere şi nu doreşti să spui nimănui ce se întâmplă în interiorul tău ca nu cumva să laşi impresia unui om slab. Ar fi mai bine să spui ce simţi, să te destăinui unui prieten intim, pentru că există cineva special alături de tine care va şti să-ţi alune suferinţa şi să-ţi readucă speranţa în suflet.

Mama, o soră, o prietenă bună poate avea efecte incredibile pentru psihicul tău, ca atare nu ţine în tine ceea ce te doare. Chiar dacă altcineva important pentru inima ta nu este aproape, există cineva care-i poate ţine foarte bine locul.

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Rac

Intri azi în casa unei persoane pe care o priveşti cu maxim respect şi admiraţie. E un fel de mentor pentru tine, un maestru în adevăratul sens al cuvântului şi eşti onorat că poţi sta în preajma sa. Prezenţa lui are un rol benefic asupra ta pentru că te încurajează, te stimulează să ţinteşti mai sus în planurile tale.

El e un exemplu viu că poţi ajunge la nivelul cel mai înalt al viselor tale, deoarece el a reuşit în ceea ce tu încă mai construieşti pas cu pas. Urmează-i reţeta de succes, ascultă-i îndrumările şi povestea de viaţă, pentru că ai enorm de învăţat de la el. Are vârsta, poziţia şi experienţa potrivită pentru a putea da sfaturi!

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Leu

Ar fi bine să fii mai atent la energiile pe care le laşi să se manifeste în voie, pentru că ai tendinţa de a fi agresiv cu cine nu trebuie. Abordezi o atitudine autoritară care nu te reprezintă, încât nici tu nu te simţi bine în pielea ta astăzi.

Îţi dai seama că nu ar trebui să te comporţi aşa, dar faci totuşi un efort de voinţă sperând că aşa vei impune respect asupra celor din jur. Nu va avea deloc efectul scontat, pentru că unii pot reacţiona şi mai dur împotriva ta încât, până la urmă, tot tu vei ieşi cel şifonat din această confruntare de forţe. Nu încerca să fii aşa cum nu eşti!

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Fecioară

Nu eşti în cele mai bune toane şi mergi mai departe într-o acţiune care, deocamdată, nu arată că ar duce într-o direcţie prea bună. Totuşi continui, pentru că eşti convins că aceasta e doar o vale înainte de a începe să urci dealul.

Sunt normale suişurile şi coborâşurile în orice plan, dar norocul tău e că ai o atitudine de viaţă optimistă şi găseşti imediat ceva de care să te agăţi. Da, poate acum totul pare să stagneze şi nimic încurajator nu apare la orizont, dar ai răbdare: curând răsare soarele şi ai să vezi şi urcuşul. Nu te îngrijora şi nu te întrista!

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Balanță

Dăruieşti oricui are nevoie de ceva de la tine, pentru că eşti într-o pasă generoasă şi nu te gândeşti la tine, ci doar la ceilalţi. Oferi cu dragă inimă tot ce-ţi stă în putere să oferi: bani sub formă de împrumut, ajutor sub forma implicării tale efective în problemele altuia, înţelegere sub forma unei urechi bune de ascultat.

Simţi că e momentul cel mai potrivit să împărtăşeşti ceea ce ştii sau ai, pentru că nu consideri că trebuie să le ţii doar pentru tine. Mai rar asemenea atitudine altruistă şi darnică, încât mulţi ar putea chiar să profite de bunătatea ta, dar nu-ţi pasă: tu dăruieşti mai departe!

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Scorpion

Viitorul arată foarte bine, pentru că ai o discuţie cu o persoană care a trecut prin situaţii similare celor care te aşteaptă pe tine. Sfaturile pe care ţi le oferă cu dragă inimă, soluţiile sale pe care le poţi folosi ca pe o reţetă sigură de succes, sunt cheia problemelor de acum.

Vei vedea ce simplu e să treci peste un moment dificil dacă urmezi sfaturile celui de lângă tine. Ai multe de învăţat de la cei cu care intri azi în contact, dar ţine minte informaţiile pe care le oferă aceştia. Într-o zi le vei transmite şi tu mai departe celor care au nevoie de ele.

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Săgetător

Te cam joci cu opţiunile pe care le ai la dispoziţie, pentru că sunt în număr ceva mai mare ceea ce-ţi inspiră sentimentul că, orice ai alege, tot bine va fi. Priveşti cu un dram de inocenţă şi naivitate ce se petrece în jurul tău şi eşti convins că toate vor evolua într-o direcţie foarte bună, oricare ar fi sensul pe care ai merge.

E bine să fii atât de optimist şi de încrezător în ceea ce-ţi oferă viaţa, dar nu glumi! A te juca prea mult cu norocul nu e întotdeauna un motiv de bucurie, pentru că norocul ţi se poate scurge şi printre degete la un moment dat. E timpul să priveşti lucrurile dintr-o perspectivă mai matură şi să decizi: ori – ori?

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Capricorn

Ceea ce începe azi nu ajunge repede la rezultatele visate, ca atare educă-ţi răbdarea pentru a urma un parcurs lung şi deloc simplu. Vei ajunge acolo cândva, fără îndoială, pentru că deţii toate resursele necesare unui succes deplin, doar că mai sunt încă multe etape ce depind de aspecte care vor apărea abia de acum înainte.

Încearcă să-ţi mai domoleşti pasiunea, graba, dorinţa de a încheia proiectul la care îţi aduci contribuţia, conştient că lucrurile cele mai bune sunt cele care se ridică încet.

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Vărsător

Visele tale nu se împlinesc aşa, cât ai bate din palme, ci ai şi nişte eforturi de depus până acolo. Eşti pe drumul cel bun, deci continuă să vâsleşti cu elan spre scopul tău cel mare, chiar dacă mai e cale lungă până la împlinirea lui.

Vor apărea pe parcurs şi hopuri, şi ocolişuri, şi întoarceri din drum, şi condiţii neprielnice, dar rezultatul final depinde enorm de felul cum depăşeşti toate aceste probe. Dacă ţi s-ar oferi toate pe tavă, nu ai mai şti să le preţuieşti atunci când le vei căpăta, ca atare priveşte aceste piedici de pe parcurs drept preţul ce se cere plătit pentru răsplata pe care o vei obţine. Nu te descuraja!

Horoscop zilnic 18 aprilie 2019 – Pești

Atmosfera nu e prea plăcută acasă, de parcă fiecare membru al familiei ar avea ceva pe suflet şi nu reuşeşte să exprime prin cuvinte ce simte. Ar fi bine ca fiecare să-şi ia inima în dinţi şi să spună clar ce îl macină, de ce îi este frică, ce nu îi convine, pentru că sigur există o rezolvare pentru toate.

Decât să păstreze fiecare în interiorul său nemulţumiri, dileme şi frustrări, mai bine aţi sta cu toţii de vorbă faţă în faţă, ca să găsiţi tot împreună soluţiile cele mai eficiente. La baza acestei stări apăsătoare din locuinţa voastră se află un blocaj de comunicare, dar unul din voi trebuie să lase primul garda jos şi să-l invite pe celălalt la dialog sincer.