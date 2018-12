Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 2019. Fiecare an aduce propriile sale provocari pentru fiecare harta natala, insa exista anumite caracteristici comune generale pentru fiecare zodie ce se fac remarcate, atat in bine cat si in termeni de provocari, zbateri, lupte interne sau cu exteriorul. 2019 nu ne scuteste de lectiile de viata oferite de provocari, desi ne va oferi si multiple cadouri astrale care sa ne usureze calea si sa ne aduca bucurii si impliniri speciale !

HOROSCOP 2019. Ne aflam la finele anului 2018 si ne pregatim cu totii sa ne facem lista de dorinte pentru anul urmator. Sa le facem si in cunostinta de cauza astrala ! Desi aceste provocari nu vor dura chiar tot anul 2019, ele apar pe calea noastra pentru a ne duce la un nivel mai adanc al propriei calatorii prin viata. Depasirea acestora va scoate tot ce este mai bun din fiecare dintre noi.

HOROSCOP 2019. BERBEC

Tu te vei zbate sa ajungi cu adevarat acolo unde vrei sa ajungi. Desi in mod normal muncesti mult si ai parte de realizari, lucrurile pot sa nu duca asa usor la rezultatul final asa cum esti tu obisnuit. Acest an 2019 iti va servi ca o reamintire a faptului ca uneori chiar este nevoie sa fortezi limitele din cand in cand pentru a ajunge la destinatiile dorite.

HOROSCOP 2019. TAUR

Tu te vei zbate sa gasesti cu adevarat ceva ce iti aduce pasiune in 2019. Ai tendinta in acest an sa lasi incapatanarea ta traditionala sa sufoce tot ce este mai bun din tine si sa gandesti in exces lucrurile. Ca sa reusesti sa te bucuri de viata si de realizari, va fi nevoie sa inveti lectia de a da drumul si de a fi tu insuti.

HOROSCOP 2019. GEMENI

Tu te vei zbate la capitolul dragoste. In timp ce vei fi o persoana blanda si draguta in general, totusi te vei fi simti frustrat in relatie cu oamenii la care tii cu adevarat. Nu prea stii cum sa mergi mai departe in lumea iubirii si romantismului si nu iti este foarte clar ce vrei. Tot anul 2019 va consta in munca ta cu tine insuti si cu inima ta pentru a te simti implinit in iubire.

HOROSCOP 2019. RAC

Tu te vei zbate cu a fi cu adevarat consecvent cu tine insuti in 2019. mult mai mult timp ai dat din tine celor care nu meritau timpul tau. Acum ca lucrurile au ajuns la acest nivel, mai ai putin si pici. Trebuie sa inveti sa iti gasesti propriul simt al stabilitatii independent de ceilalti si sa te opresti sa faci totul pentru toti, doar pentru ca te minti ca asa ai prieteni.

HOROSCOP 2019. LEU

Tu te vei zbate sa ramai in atentie si in lumina reflectoarelor in 2019. In timp ce in mod normal iti place sa fii in preajma altor oameni si vrei atentie de la toata lumea, anul acesta va fi foarte diferit. Iti vei petrece mai mult timp pentru a te descoperi pe tine insuti si s-ar putea sa nu iti placa tot ceea ce vei gasi. Oamenii te vor vedea in culorile tale reale si nu te ignora fara niciun motiv.

HOROSCOP 2019. FECIOARA

Tu te vei zbate tot 2019 in legatura cu a face lucrurile si a le finaliza. Ai mers cu ritmuri diferite pana acum, ba prea lent ba prea tare si acum trebuie sa gasesti ceva care sa te ajute sa ajungi acolo unde ai nevoie sa ajungi. Tine minte sa ai grija de tine in acest proect si sa impingi inainte cat de bine poti, pentru ca daca nu incerci macar, nimic nu se va schimba.

