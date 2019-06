HOROSCOP 27 IUNIE. Săgetătorii au probleme cu banii, Leii sunt obsedați de trecut

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 27 IUNIE. Berbec. Primeşti o veste cu tentă oficială pe care te poţi baza în proiectele tale profesionale de viitor. E ca şi cum ai primi o certificare, o garanţie scrisă sau un document de necontestat ce va sta la temelia ascensiunii tale în carieră. Ştii mai bine spre ce te îndrepţi, eşti mult mai sigur pe scopul tău de acum înainte iar oamenii pe care îi întâlneşti în drumul tău spre succes te susţin şi îţi sunt de folos în atingerea scopurilor tale. Ai mereu ceva nou şi util de învăţat din contactul cu persoanele cu diverse funcţii cheie la uşa cărora trebuie să baţi acum.

HOROSCOP 27 IUNIE. Taur. Se deschide un capitol nou în planurile tale profesionale şi, ca la orice început de drum, şi cuprins de entuziasm şi de pasiune. Îţi place tot ce-i nou, tot ce-i provocator şi te pune la treabă, de aceea nu vei sta să te gândeşti mult înainte de a-i da startul. Te implici trup şi suflet în noua etapă tocmai începută, conştient că rezultatele finale depinde numai de efortul pe care îl investeşti în ce ţi-ai propus. Nu e ceva uşor de atins, nici nu ţi se oferă pe tavă, dar deţii toate calităţile să ajungi la rezultate de top, deci munceşte!

HOROSCOP 27 IUNIE. Gemeni. Nimeni nu te întrece când vine vorba de colaborare, pentru că tu sari în ajutorul cuiva chiar şi fără să ţi-o ceară în mod intenţionat. Dai dovadă de o capacitate imensă de dăruire pentru binele altuia, pentru că ştii că faci parte dintr-un tandem, dintr-un angrenaj de suflete în care a venit rândul ca şi tu să fii cel care preia rolul de motor principal de energie în beneficiul celuilalt. Cândva, partenerul tău a fost cel care dăruia şi tu primeai cu încredere ce avea el de oferit, dar acum a venit vremea să se întoarcă roata. Dai fără să aştepţi nimic în schimb, convins că aceasta e şansa ta de a te revanşa pentru tot ce ţi s-a dăruit până acum. Asta da colaborare!

HOROSCOP 27 IUNIE. Rac. Fii un exemplu de punctualitate, pentru că azi e nevoie de o sincronizare perfectă a tuturor resurselor, respectând întocmai criteriile legate de timp. Ajungi la ora stabilită, pleci la fix, nu te abaţi de la programul impus de alţii şi ai să vezi că timpul se dilată şi îţi ajunge pentru tot ce ţi-ai propus. Ba chiar atunci când spuneai că nu-ţi mai ajunge timpul pentru cine ştie ce activitate, dacă te vei adapta perfect acestui ritm, vei descoperi la final că ai rămas şi cu un răgaz binemeritat ca să-l foloseşti după cum îţi place. Se ştie că tu ai o relaţie specială cu timpul, dar azi parcă eşti ceas elveţian!

HOROSCOP 27 IUNIE. Leu. Te tot întorci cu gândul într-o perioadă de demult, care a devenit o obsesie pentru tine, dar chiar nu ai de ce să-ţi faci atâtea griji. Problema respectivă e demult uitată, ba poate chiar demult rezolvată şi nu mai are rost să tot zgândăreşti prin amintiri. E un capitol închis, ai face şi tu bine să-l laşi acolo unde este, pentru că nu mai are nici un rol în viaţa ta de acum. Ţi-ai învăţat lecţia din acele timpuri, ţi-ai asumat eventualele vechi responsabilităţi de atunci, deci treci mai departe cu inima liberă că ce a fost mai greu, gata, s-a dus, e de domeniul trecutului! Eşti pe teren sigur care chiar nu mai are nicio legătură cu cele întâmplate anterior!

HOROSCOP 27 IUNIE. Fecioara. Indiferent de condiţiile meteorologice din colţul tău de lume, ia-ţi inima în dinţi şi ieşi afară. Ai mare nevoie de aer proaspăt, de un petic de cer, oricum ar fi el, de o rază furată de soare (printre nori sau nu), de orice îţi inspiră ţie natură vie, pentru că aceasta e reconectarea cu planeta mamă de care ai nevoie în momente de oboseală. Nu ai avut timp până acum să te plimbi, dar azi ai şi compania potrivită să o faci, şi starea perfectă pentru a trage aer în piept. Ai să te întorci acasă complet revigorat, cu aerul din interior complet împrospătat şi care va schimba întregul tonus!

Mai multe pe jurnalul.ro.