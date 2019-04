In timp ce nativii unor zodii sunt realisti si pot sa rezolve usor problemele de cuplu, altii sunt cu capul in nori si le este extrem de greu sa treaca peste necazuri cand se lovesc de realitate.



Berbec



Berbecii sunt incapatanati, insa, pentru ca sunt realisti, reusesc sa rezolve multe probleme care apar in relatia lor amoroasa.



Taur



Taurii sunt destul de ghinionisti, nu prea au parte de momente calme in casnicie. Pentru ca nu sunt niciodata ponderati, taurii sunt predispusi la certuri si despartiri dese.



Gemeni



Gemenii sunt firi prietenoase, insa cu toata lumea, nu doar cu partenerul de viata, ceea ce ii trimite in categoria iubitilor/iubitelor cu risc crescut de a fi infideli.



Rac



Racii rabda pana cand chiar nu mai pot indura. Astfel, chiar daca nu au intalnit partenerul potrivit, nu se vor desparti de el decat cand viata in doi va deveni cu adevarat un cosmar. Citeste AICI continuarea.