Horoscop Casandra 2 - 7 iunie 2020. Gemenii sunt fericiți. Fecioarele descoperă oameni noi

Horoscop Casandra 2 - 7 iunie 2020. Zodia care e admirată

BERBEC 21.03-20.04: Continuati sa va concentrati asupra bunurilor si banilor dumneavoastra. In ciuda faptului ca sunteti nist razboinici aventurosi, va veti preocupa intotdeauna de propria securitate. Bucurati-va de sansa de a intra in legatura cu rude apropiate.

TAUR 21.04-21.05: Simtiti nevoia sa va energizati si parca intineriti simtitor. Este posibil sa va decideti sa cumparati ceva frumos la care va gândeati de ceva vreme. Unii chiar vor avea sansa de a explora tinuturi noi printr-o calatorie amânata.

GEMENI 22.05-21.06: Sunteti vorbareti, sociabili si fericiti sa munciti singuri, ferindu-va de tot felul de asociati. Marte este in partea de sus a graficului dumneavoastra, asa ca va este stimulata ambitia si veti actiona ca atare. Succes!

RAC 22.06-21.07: In ultima vreme v-ati dorit mult sa intrati in legatura cu prietenii apropiati. Asa actionati asupra instinctului de a vorbi cu ceilalti, fie ca o faceti fata in fata, telefonic sau online. Aveti nevoie de aceasta intarire emotionala chiar acum.

LEU 22.07-22.08: Se pare ca cei din jurul dumneavoastra nu va observa esecurile si defectele. Dimpotriva! Va admira talentele, iar acest lucru inseamna ca nu trebuie sa trageti din greu pentru a va conforma la asteptarile celor din jur.

FECIOARA 23.08-22.09: Aveti placerea de a descoperi idei noi si de a va intâlni cu noi contacte. Singurul dezavantaj este ca veti fi usor de enervat de cei apropiati. Daca va exprimati doar criticile, lucrurile se vor agrava. Cultivati-va o virtute: rabdarea!

