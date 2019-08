HOROSCOP. Ele sunt zodiile cu cea mai mare inimă

HOROSCOP Ele sunt cele mai grijulii şi sentimentale. Ajută bătrânele să traverseze drumul, salvează o pisică din copac, îşi donează ultimii bani pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Sunt persoanele care fac lumea mai bună şi mai blândă. Ei ştiu nu din auzite ce înseamnă să ai grijă de cei din jur. La exterior pot părea persoane dure, însă în interior sunt adevărate comori cu bunătate:

HOROSCOP Fecioara

Fecioara este o individă critică, care are tendinţa de a analiza peste măsură tot şi pe toate, însă asta nu înseamnă că sub masca dură nu se ascunde o persoană cu cele mai bune intenţii. De regulă, Fecioara nu îşi exteriorizează sentimentele. Însă, indiscutabil, Fecioara are o inimă bună, dar pentru că lucrează foarte mult, puţini sunt cei care ştiu asta.

HOROSCOP Capricorn

Dacă crezi că tot ceea ce îi pasă unui Capricorn este munca lui, atunci te înşeli amarnic. Capricornul este foarte gingaş şi grijuliu. El pur şi simplu nu-şi exteriorizează această latură, fiindu-i frică să nu pară slab.

Capricornul se fereşte de ceea ce se poate întâmpla dacă îşi va arăta adevărata faţă. Nu vrea să sufere din cauza oamenilor care vor dori să profite de bunătatea lui şi va face tot posibilul pentru a preîntâmpina asta.

HOROSCOP Leu

Modul în care Leul este perceput de ceilalţi este foarte important pentru el, iar din acest motiv nu-şi va exterioriza emoţiile. El vrea să fie iubit şi se teme că dacă sentimentele lui puternice se vor exterioriza, atunci va fi judecat.

Leul ar putea spune că nu este împotriva criticii, însă orice cuvânt negativ este dureros pentru el. În aşa mod, el se va preface că nu are puncte slabe.

Continuarea aici.