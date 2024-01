Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu. Capricornii se îndrăgostesc, Racii trec la următoarea etapă din viaţă

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu. În următoarea perioadă, nativii din zodia Capricorn se îndrăgostesc şi chiar pot avea copii, în timp ce Racii trec la următoarea etapă din viaţa lor, însă doar după ce primesc ajutor de la o persoană extrem de importantă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Mercur este patronul Gemenilor, dar Jupiter este patronul Săgetătorilor şi este planeta norocului şi este cea mai bună dintre planete de care are nevoie toată lumea ca lucrurile să meargă bine. Se simte lucrul ăsta la început de an, ni se deschid drumurile. Vorbim şi de investiţii. Să ne gândim şi la pensie, unii dintre noi. Este un benefic care este pe zodia Taurului şi este o zodie a banilor, şi este absolut normal şi firesc să ne gândim la viitor, pentru că Jupiter înseamnă proiecte pe termen lung. Nu ne gândim ce cheltuim săptămâna viitoare, ci ne gândim ce facem peste zece ani sau peste 15 ani, sau ce fac copiii noştri, sau ce lăsăm în urma noastră. Şi până la urmă nu vorbim doar din punct de vedere financiar, ci fiecare cu ce zestre a venit. Cum ne folosim talanţii, cum ne folosim talentul, cum ne folosim calităţile. E un lucru extraordinar, pentru că noi stăm pe un potenţial care poate să producă bani, poate să producă valoare.

Apoi, faptul că Marte mai stă până pe data de 5 ianuarie în zodia Săgetătorului şi a fost responsabil cu foarte multe scântei în ultima perioadă, poate mai multă nervozitate, dar intrând în zodia Capricornului, unde se simte bine, generează nişte ambiţii bune. Dacă ai un gând, dacă ai o idee, fă-o măreaţă. Pune un pic de efort acolo. Axa Fecioară-Peşti încă are acolo o poziţie dintre Lilith şi Saturn, prea mult despică lumea firul în patru în această perioadă, prea multe îndoieli, prea multe temeri, dar multe nu sunt justificate, de aceea eu zic să ne concentrăm pe Jupiter în zodia Taurului că până în luna mai trebuie să se întâmple ceva bun", a explicat astrologul Cristina Demetrescu la emisiunea Vorbeşte Lumea.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Berbec

Berbecul chiar trebuie să fie curajos în următoarea perioadă. El ştie cât a muncit până acum, cum şi-a modificat programul, ştie cât a îmbătrânit, câtă experienţă are. Este momentul să ceară o mărire de salariu, acolo unde el este angajat, salariat. Trebuie să îşi negocieze salariul. Dar, nu în ultimul rând, stă pe un potenţial pe care trebuie să îl exploateze în perioada următoare prin mai multă răbdare. Îi lipseşte răbdare. Nu neapărat că nu ştie despre ce este vorba, ideile curg şi trebuie să stea puţin să se gândească de unde mai face bani.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Taur

Taurul schimbă locul, schimbă norocul. Dacă începe cu dreptul anul acesta, 2024, este acolo o şansă care se întâmplă, un noroc, o încurajare, care poate să îi schimbe vibe-ul pentru următoarea perioadă. O veste bună. O persoană de bun augur, pe care o întâlneşte. Norocul este de partea lui, adică trece la nivelul următor.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Gemeni

Pentru Gemeni, deşi poate ultima perioadă a fost aşa puţin inundat de gânduri mai neprietenoase, se rezolvă o anumită problemă. Întâlneşte pe cineva, primeşte veşti bune din punct de vedere medical, scapă de o constrângere, de o responsabilitate şi brusc nu i se mai întâmplă toate numai lui, nu mai este nici victima şi nici persoana care să încaseze toate bobârnacele. Starea pozitivă vine din rezolvarea unor probleme. Ca şi cum ne luăm de pe umeri ceva.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Rac

Racii se întâlnesc cu persoane foarte importante, poate să fie un profesor, un maestru, un mentor, poate să fie chiar un prieten care îi creează o punte de legătură sau o conexiune cu următoarea etapă din viaţa lui în care Racul are nevoie de promovarea unor proiecte, de puţin curaj. Genul acela de persoane care spune: dacă nu are cine să te ajute. Are cine să te ajute. Te ajuţi tu pe tine. Uneori mai contează şi persoana aceea de legătură.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Leu

Pentru Lei, poate se deblochează un post, poate exact când se gândea mai puţin şi voia să renunţe este promovat. I se recunosc meritele, poate i se face dreptate şi poate este întors înapoi de şefi, dacă se duce pornit să spună că s-a săturat.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Fecioară

Fecioarele ştiu şi ele ce vor de aici înainte. Drumurile lungi sunt în faţa lor. Probabil că scapă de o responsabilitate sau, pur şi simplu, sunt eliberaţi de o constrângere în care stăteau. Scapă de o grijă. Găsesc o soluţie şi se simt mult mai liberi. Şi fie că în următoarea perioadă se simt mai mult turişti sau persoane care vor să înveţe, asta înseamnă mai multe libertate, mai multă evoluţie spirituală. Înseamnă că au libertate, că sunt într-o creştere şi nu le mai ţine nimic pe loc.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Balanţă

Balanţele reiau unele negocieri şi anumite discuţii pe subiectul banilor, bani pe care, de obicei, îi au în comun cu cineva. Posibil să fie partaje lăsate în coadă de peşte, neduse la final şi în următoarea perioadă conturile Balanţelor se pot umple cu bani la care se aşteaptă, dar şi cu unele sume de bani la care nu se aşteaptă. Este suficient să găsească pe cineva, un partener care să fie, cine ştie, mai înstărit.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Scorpion

Scorpionii au nişte revelaţii de ultim moment, se pot căsători, dar foarte rapid. Se pot căsători pentru că au nevoie de un document, ştiţi cum e, câteodată se mai cere, dă mai bine la CV să fi căsătorit. Sau se pot căsători pentru că apare un copil. Îşi înving concurenţa, au câştiguri din procese şi, nu în ultimul rând, pot semna contracte care să le aducă bani în următoarea perioadă.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Săgetător

Săgetătorii, în agenda lor ar trebui să mai strecoare şi câteva drumuri la doctor, pentru că nu au timp de ei. Îşi schimbă job-ul, pot avea perspective noi sau îşi lărgesc activitatea, iar unii s-ar putea să iasă chiar dincolo de graniţele ţării, să fie promovaţi. Trebuie să îşi adune toată energia pentru că sunt proiecte la care ar trebui să lucreze şi care ar putea să le aducă foarte mult succes în următorii ani. Mai amânăm puţin vacanţa şi ne ocupăm mai mult de muncă pentru că aduce foarte mult succes în viitor.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Capricorn

Capricornii se îndrăgostesc, fac copii sau, pur şi simplu, se ataşează de o persoană faţă de care au sentimentul că îşi face mai bine loc în viaţa lor. Construiesc ceva împreună cu o anumită persoană. Dar copiii Capricornilor sunt şi creaţiile lor, deci cei care se simt creativi, au inspiraţie, şi noi în general stăm pe un potenţial de care nu suntem conştienţi, să se lase în voia creaţiei şi să creeze ceva frumos.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Vărsător

Vărsătorii trec mai mult la partea imobiliară, au mai mult noroc acolo, fie că proiectează, fie că decorează, fie că remobilează. Poate au o casă la ţară, care nu le mai aduce bani şi mai degrabă consumă. Totul trebuie transformat în lichidităţi, pentru că sunt nişte blocaje pe cale financiară şi din această cauză, că au nişte lucruri moarte, înţepenite, la care trebuie să renunţe.

Horoscop 1-15 ianuarie 2024, cu Cristina Demetrescu pentru Peşti

Peştii găsesc motivaţie în citit, într-un curs, aproape că se îndrăgostesc de următoarea perioadă din viaţa lor în care simt bucuria descoperirii. Cu cât Peştii sunt mai tineri, cu atât este mai bine, dar nu contează şi nu este foarte importantă vârsta. Îşi pot lua maşini, e un an în care, poate, bucuria ţine de cei care până acum nu şi-au permis-o şi abia acum e anul în care îşi iau o maşină.