HOROSCOP Mariana Cojocaru pentru săptămâna 13-20 iulie. Racii vor fi hipersensibili, Leii dau dovadă de nesiguranță

HOROSCOP. Săptămâna 13-20 iulie este una de foc pentru zodii, susține astrologul Mariana Cojocaru. Iată previziunile pentru fiecare zodie.

HOROSCOP. Berbec

Marte, patronul vostru astral, va fi în rezonanță cu Mercur Retrograd în Leu. Marte ar trebui să se simtă confortabil într-o zodie de foc, dar să știți că nu va fi așa. Mercur Retrograd îl va lua la întrebări și-l va ațâța. Urmează Eclipsa Totală de Lună din 15-16 Iulie și hiperbolizează întreaga situație în care vă veți găsi. Harta natală e cea care mă ajută să vă îndrum cum să rezolvați acum situația, a spus astrologul Mariana Cojocaru.

HOROSCOP. Taur

Horoscopul arata ca cei din zodia Taur vor avea in saptamana 13 - 20 iulie un soc existențial pentru cei care nu s-au uitat în trecut la mine sau nu le-am făcut analiza personală/de cuplu(parteneriate). Acum vin polițele scadente. Și cei care acum se bucură că se căsătoresc, se cuplează sau zămislesc copii, le spun eu că pot avea mari disensiuni și probleme pe viitor. Compatibilitatea e o chestiune foarte importantă de analizat și la cei care se înțeleg, acum pe Eclipsă de Lună.

HOROSCOP. Gemeni

Mercur e Retrograd in saptamana 13 -20 iulie si are un întreg alai în spate de planete retrograde: Jupiter Retrograd(afectează Săgetătorii și pe voi, cei din zodia Gemeni), Saturn Retrograd, Pluton Retrograd, Neptun Retrograd și Kiron Retrograd. Trebuie să știm exact ce ați fost într-o viață anterioară, ca să depășim împreună momentele cu întrebări existențiale diverse, diferite de la om la om(valabil și pentru copiii și tinerii care își clădesc acum viitor).

HOROSCOP. Rac

Sunteți hipersensibili și foarte afectați de Marea Eclipsă de Lună din 15-16 iulie. Soluții găsesc doar când văd astrograma personală, nu cea generală pe care o analizez acum. Vă spuneam săptămâna trecută de cazul fetiței care a fost luată cu forța și care are nouă ani(karma). Ați văzut filmul LIFE FOR MY SISTER? Vă v-a arăta adevărată realitate a ceea ce reprezintă adopția din America. Vă spun la Leu, mai jos, in continuarea horoscopului pentru 13 - 20 iulie.

HOROSCOP. Leu

Cu Marte și Mercur Retrograd în zodia voastră veți avea parte de situații de nesiguranță existențială. Să vă asigurați că ați văzut filmul menționat la Rac, pentru a înțelege cum își încarcă negativ karma Procuroarea care a ridicat fetița, căci așa va păți și ea într-o viață viitoare cu întreaga ei familie și cei care au semnat și au dat gir pentru ridicarea micuței.Transplant de organe impus cu forța, cu Marte.

HOROSCOP. Fecioara

Citiți tot ce am scris de la Berbec până la Leu și veți înțelege ce este cu Mercur Retrograd și Eclipsa de Lună din 15-16 iulie. Greșelile pe care oamenii le comit la locul de muncă pentru bani, vor fi aspru taxate pe viitor și în viețile care urmează. Cum este Jupiter Retrograd în Săgetător, aminte să ia și Săgetătorii și toți cei care lucrează în justiție. De exemplu, executorii judecătorești vor fi fără case.

