Horoscop. Trendul astral al săptămânii, cu Camelia Pătrășcanu. Ne știm valoarea, dar și locul

Luna se afla in scadere si tranziteaza Varsatorul, Pestii si Berbecul. Pana in weekend sunt activate prin tranzitul Lunii cele mai sociale, umaniste si vizionare zodii. Aceasta saptamana ne invita sa avem un simt al intregului cand analizam o situatie sau en stabilim scopuri. Sa integram actiunile si planurile noastre intr-un context mai larg conectandu-ne la experientele altora si preluand modele, fiind receptivi la mode si trenduri pentru a ne lamuri care ne este lcoul in tabloul general al societatii si comunitatii din care facem parte.

Luna in scadere ne cere mai multa actiune si implicare, mai multa prezenta de spirit, mai amulta atentie la ce se intampla in jurul nosrtu. Dar nu pentru a ane abate din prorpiul drum ci pentru a intelege unde ne incadram pe harta mare a intentiilro, intereselor si sentimentelor comunitatii careia ii apartinem.

Cuadratura conjunctiei Mercur-Uranus cu Marte si Pluto este in punctul maxim. Si ridica probleme de pozitionare fata de situatiile care ne implica statutul, demnitatea, starea civila, sentimentul puterii si al importantei. Acestea sunt ultimele confruntari cu autoritatile sau persoane autoritare din viata noastra. Cerem respectarea angajamentelor si sa fim tratati corect si cu dreptate. Se pare ca nu ne intimideaza nici titlurile, functiile sau diplomele. Ne stim valoarea dar si locul. Si cere, sa ne fie recunoscute. Asta poate genera dispute in casa, in vecinatate ori la munca. Dar macar lamureste pe toata lumea cum sta treaba. Acolo unde sunt conflicte ele pot atinge cota maxima. Nu atat pringesturi violente ci prin decizii radiale si inflexibile, dorinta de riposta si rabunare. UNii, din dorinta de a lovi in altii accepta si daunele personale. Atat de importanta este acum dreptatea si infrangerea altuia.



Cum se integreaza acest aspect in tranzitul Lunii care ne conecteaza la mase si ne creste empatia? Prin faptul ca ne da intuitii cu privire la context: interesele altora, cauzele comportamentelor si incorectitudinilor la care suntem supusi. Dar si intuitia propriului destin, la scara intregii vieti si sentimentul ca daca nu actionam si nu ne luam viata in maini, daca nu ne activam vointa si puterea, riscam sa ne lasam acaparati de interesele altora, sa suportam efetul greselilor altora sau al propriilor ezitari si lasitati, sa instauram un regim prin care suntem tratati incorect. Acum putem schimba sensul unor parteneriate sau al vietii noastre.