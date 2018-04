Horoscop. Trendul astral al săptămânii. Luni și marți se întâmplă ceva important pentru mai multe zodii

HOROSCOP. Luna este in crestere in Leu, Fecioara si Balanta. Este saptamana in care ne aratam calitatile si harnicia.

Luni si Marti semnul lunar al Leului activeza simtul puterii personale, subliniaza trasaturile de personalitate, dorinta de a ne exprima personalitatea si de ne distinge prin originalitate. Tocmai de aceea suntem mai sensibili la situatiile care de comprima, limiteaza sau care nu ne permit sa ne individualizam. Relatiile care ne subordoneaza ori ne umilesc ne deraanjeaza si luam atitudine. Luna in Leu este sustinuta de Mercur in Berbec - vorbim deschis despre noi, ne exprimam sincer opiniile si suntem deschisi in anuntarea intentiilor. Dorind sa impresionam ne laudam cam mult si povestim in termeni bombastici despre actiunile noastre exagerandu-ne virtutile.

Miercuri si joi Luna trece prin docila Fecioara si ne calmeaza impulsurile emfatice. Fie realizam dificultatile si cu care ne confruntam si eforturile pe care trebuie sa le depunem fie ni se atrage atentia asupra lipsurilor noastre. Cert este ca cele doua zile ne amintesc de slabiciunile noastre si ne indica virtutea abnegatiei, muncii si consecventei. De asemenea, ne aminteste ca modestia este virtutea celor nobili. Opozitia Lunii cu Neptun ne trezeste din iluziile unor vitejii inchipuite si ne confrunta cu rezultatele muncii noastre destul de subtirele. Intarzierile, superficialitatile, amanarile, comoditatea si mai ales descotorisirea de responsabilitati si invinuirea altora, practicate pana acum, vin cu nota de plata. Cei motivati si harnici vor intelege in aceste zile care este portia lor de efort pentru a misca locomotiva. Pot fi doua zile splendide pentru mobilizare profesionala, eficienta si randament.

Vineri, sambata si duminca sunt zile relationale. Luna in Balanta ne face receptivi si sensibili la ce spun ceilalti, la gesturile partenerului, la modul cum ne raspund apropiatii. Parea altora despre noi ne intoarce oglinda. Ne poate arata trasaturi si atitudini, asa cum le percep ceilalti, de care nu eram constienti. Dar ne arata si cum ii impactam pe cei din jur, cum ne judeca, gradul in care ne accepta sau ne apreciaza. Aceste doua zile ne pot ajuta sa ne calibram comportamentele astfel incat sa lasam o impresie mai buna persoanelor cu care ne intalnim. Opozitia Luna-Mercur ne ajusteaza sinceritate si ne-o impacheteaza politicos. Dar nu nesincer.

De marti Venus intra in Gemeni unde va sta pana pe 19 mai. Pozitia astrala este favorabila legaturilor amoroase frivole, jucause, sociabilitatii, usurintei de a comunica, cunoastintelor sociale. Creste gradul si dorinta de a participa la relatii. Stimuleaza curiozitate si de aceea ne pot atrage mondenitati care altadata ne lasau indiferenti. Si tot din aceasta saptamana se pot indesi invitatii si pot apare amai multe ocazii de a iesi din casa. O atentionare, insa. Venus intra in conflict cu Neptun pana pe 19 mai. Asta inseamna ca micile noastre curiositati, placeri sau escapade ne pot dezamgi fie prin cheltuialile inutile (de timp, energie si bani) fie prin faptul ca la final ne-am dat seama ca n-am iesit mai castigati din experientele traite si ca in spatele zambetelor si promisiunilor nu se afla intentii curate si nici profunzime suflteasca. Mai mult, unii se pot simti folositi sau amagiti. Simpatia aratata in fata este prilej de apropiere pentru barfe pe la spate.

Soarele instalat in Taur creste interesul pentru tot ce starneste simturile, pentru toate aspectele placute ale vietii, de care vrem sa ne bucuram. Soarele si Venus sunt astrii care ne fac mai permisivi la tentatii, mai curiosi in a incerca mici placeri pe care candva le condamnam la altii. Putem descoperi astfel ca unele dintre ele nu sunt nici atat de toxice si nici atat de amorale cum credeam. Interesul pentru estetica corporala creste, cele dou aplanete facandu-ne sa imbratisam un stil mai tineresc si mai proaspat in vestimentatie dar si in gesturi si atitudini.