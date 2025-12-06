1 minut de citit Publicat la 07:00 06 Dec 2025 Modificat la 07:00 06 Dec 2025

Horoscop weekend 6–7 Decembrie 2025. Previziuni astrologice pentru dragoste, bani, carieră și energie. Sursa foto: Getty Images

Weekendul 6–7 decembrie 2025 aduce energie nouă pentru toate zodiile, cu influențe astrale puternice care pot schimba ritmul în dragoste, bani și planuri personale. Fie că îți dorești liniște, aventură sau claritate emoțională, horoscopul de weekend îți arată ce oportunități și provocări te așteaptă. Descoperă previziunile complete pentru fiecare zodie și află cum poți profita la maximum de energiile acestei perioade.

Berbec

Weekendul din 6–7 decembrie îți aduce energie și spontaneitate. În dragoste, ai parte de claritate și discuții sincere. Financiar, nu lua decizii impulsive.

Taur

Ai nevoie de confort și liniște. Relațiile sunt stabile, iar o conversație îți poate aduce echilibru. În plan financiar, se anunță o oportunitate practică.

Gemeni

Comunicarea este punctul tău forte. Poți primi o veste bună sau o invitație surpriză. La bani, fii atent la cheltuielile mici.

Rac

Zile perfecte pentru familie și casă. Emoțiile sunt mai intense, dar constructive. O idee financiară poate prinde contur.

Leu

E timpul să te pui în valoare. În dragoste, carisma ta cucerește. Profesional, primești o confirmare importantă.

Fecioară

Weekend calm, cu focus pe ordine și reechilibrare. În relații, sinceritatea aduce liniște. La bani, preferi siguranța.

Balanță

Socializare și armonie. Dragostea merge bine dacă lași inițiativa la partener. Cheltuielile pentru plăceri personale sunt tentante.

Scorpion

Intuiția este puternică. Poți descoperi adevăruri noi în relații. Financiar, vine o șansă de transformare.

Săgetător

Ai chef de aventură și ieșiri. Dragostea e jucăușă, plină de energie. La bani, poate apărea o idee profitabilă.

Capricorn

Atmosferă serioasă, dar favorabilă. Relațiile devin mai stabile. Cariera îți ocupă mintea chiar și în weekend, dar în mod constructiv.

Vărsător

Creativitate și inspirație. În dragoste, ești imprevizibil, dar fermecător. Apar ocazii de colaborare.

Pești

Weekendul aduce liniște și sensibilitate. Relațiile sunt calde, iar spiritualitatea te ajută să-ți încarci bateriile. Banii sunt stabili.