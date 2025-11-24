Horoscopul de luni 24 Noiembrie 2025. Începe săptămâna cu energie bună!

1 minut de citit Publicat la 10:48 24 Noi 2025 Modificat la 10:48 24 Noi 2025

Horoscopul de luni 24 Noiembrie 2025. Începe săptămâna cu energie bună! .. Sursa foto: Profimedia Images

Începe săptămâna cu energie bună! Iată previziunile astrologice pentru 24 noiembrie 2025, pentru toate cele 12 zodii.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Luni simți un val de energie care te împinge să încerci ceva nou. La locul de muncă ai parte de claritate și motivație. În dragoste, fii deschis cu emoțiile tale.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Astăzi cauți liniștea interioară. O conversație sinceră cu cineva apropiat poate aduce soluții. Evită cheltuielile impulsive.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Zi excelentă pentru negocieri și discuții importante. Ai șanse mari să primești vești bune. În cuplu, clarifici lucruri rămase în aer.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Azi te concentrezi pe casă și pe starea ta emoțională. O activitate relaxantă te poate încărca pozitiv. Ascultă-ți intuiția.

Leu (23 iulie – 22 august)

Ești în centrul atenției. Pe plan profesional, dai dovadă de leadership. O surpriză plăcută în dragoste îți ridică moralul.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Luni începe cu multe sarcini, dar le rezolvi rapid. Ai ocazia să finalizezi un proiect mai vechi. Ai grijă la oboseală.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Zi potrivită pentru parteneriate și colaborări. În dragoste, te bucuri de conexiune și înțelegere. O decizie financiară poate aduce beneficii.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Astăzi faci lumină într-o situație confuză. La serviciu, intuiția te ghidează excelent. În cuplu, pasiunile se aprind.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Zi încărcată cu energie pozitivă. Îți faci planuri de viitor și ai parte de inspirație. O veste bună legată de bani poate apărea.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Luni îți aduce ocazia să dovedești ce poți. Poți primi apreciere sau un mesaj important legat de carieră. În dragoste, ai nevoie de stabilitate.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Astăzi te surprinzi prin creativitate. Posibil să începi un proiect inovator. În relații, sinceritatea este cheia armoniei.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Te simți mai intuitiv ca de obicei. O discuție profundă îți poate schimba perspectiva. Ideal pentru activități artistice sau spirituale.