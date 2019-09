HOROSCOPUL săptămânii 23 - 29 septembrie. Zodiile care vor suferi în această săptămână - BERBECII simt presiune în toate relațiile

HOROSCOP. Saptamana 23 - 29 septembrie nu aduce nimic bun pentru aceste trei semne zodiacale.

HOROSCOP BERBEC - Vei simti o presiune in toate relatiile pe care le ai, personale sau profesionale. Asteapta-te la certuri, insa resprira adanc si nu te enerva. Nu intra in discutii din care stii bine ca nu poti iesi invingatoare. Saptamana va fi una intensa, asa ca trebuie sa te pregatesti un avans pentru scandaluri. Atunci cand simti ca nu mai poti, retrage-te, respira adanc si concentreaza-te asupra unor argumente si raspunsuri pertinent.e.

HOROSCOP RAC - Ai muncit prea mult iar acum esti obosita. Ia o pauza si gandeste-te ca o meriti. Pune-ti nevoile emotionale pr primul plan si ia-ti o zi libera in care sa iti faci ordine in viata si in ganduri. Te simti epuizata fizic si psihic si simti ca nu reusesti sa mai faci nimic. Citeste, plimba-te, danseaza, orice te face sa fii bine.

