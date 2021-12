50 Cent îi cere scuze Madonnei, după ce i-a ironizat fotografiile pe Instagram

50 Cent a comentat fotografiile sexy pe care artista le-a postat pe Instagram. Madonna a pozat semi-dezbrăcată, întinsă pe pat și pe sub el. Vezi imaginile aici.

Rapperul a comparat una dintre fotografii cu scena în care o casă se prăbușește peste Vrăjitoarea rea ​​din Est, în „Vrăjitorul din Oz”.

Comentariul acestuia a jignit-o profund pe artistă, iar reacția nu a întârziat să apară. Ea a postat o fotografie cu ea și cu rapper-ul, adăugând comentariul: „Iată-l pe 50 Cent, care se preface a fi prietenul meu. Acum te-ai hotărât să vorbești urât despre mine!”

„Bănuiesc că, umilindu-i pe alții pe rețelele de socializare, încerci să atagi atenția în noua ta carieră. E cea mai puțin elevată alegere pe care ai putea-o face ca artist și adult,” a adăugat cântăreața.

Și nu s-a oprit aici: „Ești doar gelos că nu vei arăta la fel de bine ca mine și nu vei te distra la fel de mult când vei fi de vârsta mea”, adăugând că este păcat că nu există un emoji cu „struguri acri”.

50 Cent, al cărui nume real este Curtis Jackson, a realizat cât de rău a jignit-o pe artistă și a cerut iertare: „trebuie să fi rănit sentimentele Madonnei, s-a dus și a dezgropat o veche fotografie MTV din 03. Ok, îmi pare rău, nu am intenționat să-ți rănesc sentimentele.”

”Nu am avut niciun fel de beneficiu în urma acestei situații. Am spus primul lucru pe care l-am gândit când am văzut poza din cauza locului în care o văzusem înainte. Sper că îmi accepți scuzele,” a scris el pe Twitter.

