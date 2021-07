Site-urile marilor companii au "căzut" după o pană masivă de internet

Cei care au încercat să acceseze site-urile afectate au primit mesaje de eroare DNS.

DNS, Domain Name Service, este acronimul pentru serviciul care transformă o adresă literală a unei resurse internet, cum ar fi www.antena3.ro, în adresa numerică a serverului care o găzduiește.

Problema a fost localizată la Akamai, unul dintre furnizorii esențiali de servicii de infrastructură internet.

Akamai a confirmat în cursul zilei de joi că "o actualizare a configurației software a declanșat o eroare în sistemul DNS" și că întreruperea nu este consecința unui atac cibernetic.

Compania a precizat că a rezolvat problema la aproximativ o oră după ce funcționarea site-urilor a fost afectată.

Akamai Summarizes Service Disruption (RESOLVED)



At 15:46 UTC today, a software configuration update triggered a bug in the DNS system, the system that directs browsers to websites. This caused a disruption impacting availability of some customer websites. (1/3)