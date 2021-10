Filmul tragediei în care Alec Baldwin a ucis-o pe Halyna Hutchins, reconstituit secvență cu secvență. Autoritățile prezintă miercuri primele concluzii

Reconstituirea se bazează pe declarațiile date în cadrul anchetei și pe transcriptul apelului făcut la numărul de urgență de unul dintre membrii echipei de producție, după ce arma fatală s-a descărcat.

Echipa filma la Bonanza Creek Ranch, un platou pentru filme western în apropiere de orașul Santa Fe, statul american New Mexico.

Baldwin interpreta rolul unui fugar vârstnic căutat de autorități, împreună cu nepotul său de 13 ani.

Scena mortală, repetată într-o biserică de lemn

Dimineața a început în mod obișnuit, cu un mic dejun la ora 06:30. Filmările erau în întârziere. Șase cameramani părăsiseră, recent, echipa, din cauza nemulțumirilor legate de plată și de cazare și fuseseră aduși înlocuitori.

Chiar și cu întârzierile de program, lucrurile păreau să meargă fără probleme, a spus regizorul Joel Souza în declarația pe proprie răspundere dată autorităților.

Baldwin și restul echipei au început repetițiile în biserica din platou, au făcut pauză de prânz și s-au reîntors la filmări.

Actorul de 63 de ani, regizorul, directoarea de imagine și alte câteva persoane s-au înghesuit în interiorul structurii de lemn.

A fost pregătită o cameră de filmat dar, pentru că scena era doar repetată, nu s-a înregistrat nimic.

"Armă rece", anunțul care a validat trecerea pistolului în mâna lui Alec Baldwin

Regizorul-asistent Dave Halls a adus o armă luată de pe un cărucior aflat în afara bisericii din lemn și a strigat "armă rece" (cold gun), expresie care desemnează o armă fără muniție.

Halls i-a înmânat arma lui Baldwin, care stătea în strana bisericii, față în față cu camera de filmat și restul echipei de producție.

Actorul repeta o scenă care implica "cross drawing", adică scoaterea armei din tocul aflat pe partea opusă mâini care execută mișcarea.

Potrivit declarației lui Souza, în jurul orei 13.50 acesta urmărea scena prin vizorul camerei și pe monitoarele de control când a auzit un sunet ca de bici, urmat de o pocnitură puternică.

Directoarea de imagine Halyna Hutchins s-a poticnit în spate, apoi s-a prăbușit la pământ, ținându-se de abdomen și spunând că nu-și simte picioarele.

Souza, care se afla în spatele lui Hutchins, a observat că avea, el însuși, sânge pe umăr.

Femeia care a sunat la 911 l-a înjurat pe responsabilul cu siguranța armelor în platou

Membrii echipei s-au împrăștiat, derutați. Un doctor a încercat să oprească hemoragia femeii în timp ce alți oameni sunau disperați la numărul de urgență.

O femeie care a spus că este supervizor de scenariu (script supervisor) i-a relatat că operatoarei de la 911 că "doi oameni au fost împușcați accidental pe platoul de filmare cu o armă de recuzită".

"Avem nevoie de ajutor imediat. Un regizor și o femeie cameraman au fost împușcați", se aude vocea de pe înregistrare.

Operatoarea serviciului de urgență a întreabat-o pe apelantă dacă arma era încărcată cu gloanțe reale.

"Nu vă pot spune. Avem doi răniți cu armă de foc ... Eram așezată, se făcea repetiție și (arma) s-a descărcat. Am fugit. Toți au fugit. S-au îndoit (în urma împușcăturii, n.r.). Femeia cameraman și regizorul", spune persoana de la telefon.

Apoi aceasta să înjure o persoană neidentificată, din cauza condițiilor de siguranță pe platou.

Într-un alt apel, o altă persoană aflată pe platou primește instrucțiuni de la operatorul serviciului de urgență pentru a opri hemoragia celor răniți. Operatorul precizează că o ambulanță este pe drum.

Apelantul îi spune dispecerului că este un medic care îi ajută pe răniți. Înregistrarea a captat și zgomotul agitației din platou.

Polițiștii au sosit la fața locului la scurt timp după raportarea incidentului.

Halyna Hutchins a fost transportată cu elicopterul la un spital din Albuquerque, unde s-a constatat decesul.

Joel Souza a fost rănit ușor la umăr și a primit îngrijiri la fața locului.

Nu se știe, oficial, ce proiectil se afla în pistolul care s-a descărcat

Alec Baldwin, extrem de tulburat, și-a predat autorităților hainele de recuzită, pătate de sânge. Tot el i-a predat armurierului Hannah Gutierrez arma care s-a descărcat.

Gutierrez a scos cartușul tras și l-a înmânat polițiștilor. Anchetatorii au găsit alte două arme pe platou, precum și o centură cu toc și muniție.

Nu se știe încă, oficial, ce se afla în arma aflată în mâna lui Alec Baldwin în momentul în care s-a descărcat.

Anchetatorii au stabilit că Gutierrez a pus trei arme pe un cărucior, de pe care regizorul-asistent Dave Halls a luat una și i-a dat-o lui Alec Baldwin.

Autoritățile prezintă miercuri cazul într-o conferință de presă

Regizorul Joel Souza le-a spus polițiștilor că a crezut că arma este descărcată și sigură.

Anchetatorii au cerut un mandat de percheziție pentru mai multe obiecte cu valoare de probă, inclusiv arme de foc și muniție, camere, carduri de memorie și computere.

Producția filmului "Rust" a fost oprită cel puțin până la finalizarea investigațiilor.

Biroul Șerifului din Santa Fe a anunțat că va organiza miercuri o conferință de presă pentru a prezentat elementele acestui caz.

Autoritățile nu exclud punerea sub acuzare

Mary Carmack-Altwies, procurorul districtual din Santa Fe, a declarat pentru The New York Times că acuzațiile penale nu au fost excluse în acest caz.

Conform sursei citate, Carmack-Altwies a arătat că arma implicată este una autentică, de tipul celor folosite în perioada portretizată în film, și nu o armă de recuzită.

Informația publicată de The New York Times vine în contextul în care site-ul The Wrap a relatat, citând surse anonime, că pistolul mânuit de Alec Baldwin fusese folosit de membrii echipei de producție la un așa-numit plinking, o activitate de divertisment în care se trage cu muniție reală în cutii de bere.

The Wrap susține că astfel de activități au loc frecvent în timpii morți dintre filmări.

