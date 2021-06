Val de apariții paranormale în pandemie. Au explodat relatările conform cărora morții de COVID îi contactează, din lumea de dincolo, pe cei apropiați

Și-au vorbit despre toate, de la filme SF și pasiunea fetei pentru grupul Bon Jovi, până la ecranizarea trilogiei Stăpânul Inelelor, judecată prin comparație cu cărțile lui J.R.R. Tolkien.

La prima întâlnire, el i-a cerut permisiunea s-o sărute iar ea a spus "da".

După căsătorie, Ian și Michelle Horne și-au făcut, odată cu trecerea anilor, tatuaje similare și s-au botezat reciproc cu nume de personaj de film.

Și-au făcut planuri să viziteze Irlanda, anul acesta, pentru a celebra rădăcinile lor europene.

Apoi a venit pandemia. Michelle Horne a murit în urma complicațiilor provocate de COVID.

"Superputerea lui Ian", cum o numea bărbatul, s-a stins.

Experiență paranormală pe autostradă, în drum spre serviciu

Horne lucrează ca DJ pentru un post de radio din Wichita, Kansas.

Într-o zi, în timp ce conducea spre job prin întunericul ce precede răsăritul, a observat ceva ciudat.

Aproximativ două duzini de lumini care flanchează autostrada au căpătat culoarea purpurei.

Semănau cu un șir de boabe de levănțică strălucind pe cerul nopții.

A luat-o ca pe un semn.

"Michelle știa că acela era traseul pe care mergeam la serviciu în fiecare dimineață și era, de asemenea, ultimul său drum către spital", spune Ian Horne, care se ocupă de programul matinal la postul KFDI (101,3 FM) sub pseudonimul JJ Hayes.

"Îmi amintesc că zâmbeam și mă simțeam copleșit de ideea că Michelle era aproape", spune el.

Aparițiile paranormale se întețesc când mor mulți oameni în război, pandemie sau dezastre

Pandemia de COVID a ucis peste 600.000 de americani. Mulți oameni au fost lipsiți de șansa unei îmbrățișări sau a unui bun rămas de la cei dragi, care au murit în izolare, în rezerva de spital, din cauza restricțiilor menite să limiteze răspândirea virusului.

Există, însă, un grup de supraviețuitori ai pandemiei, care spun că li s-a acordat o a doua șansă pentru a-și lua rămas bun.

Sunt oameni care, precum Ian Horne, cred că au fost contactați de o persoană apropiată, care a murit de COVID.

Sunt experiențe ce se pot dovedi subtile: rude ce se înfățișează în vise care par extrem de reale, o adiere sau senzația subită a unui parfum purtat de persoana trecută la cele veșnice sau un comportament neobișnuit al animalelor.

Alte relatări sunt mai dramatice: senzația unei atingeri pe umăr, noaptea, o avertizare bruscă făcută de vocea persoanei iubite sau apariția acesteia la capul patului, într-o formă corporală completă.

Astfel de relatări pot părea puțin plauzibile dar, de fapt, ele se înscriu într-un model istoric.

Există ceva în noi - sau în cei care au plecat dintre noi - care nu acceptă că nu ne-am putut lua la revedere.

Oricând se întâmplă o tragedie amplă, precum o epidemie, un război sau un dezastru natural, se înregistrează o creștere corespunzătoare a relatărilor de persoane care văd cum morții încearcă să comunice cu ei, notează CNN.

Valuri de mesaje din lumea de dincolo după atacurile din 11 septembrie și tsunami-ul din Japonia

Pandemia de gripă spaniolă din 1918 a declanșat "nebunia spiritismului" iar americanii au apelat la ședințe mistice și la table Ouija pentru a intra în legătură cu cei dispăruți.

După atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, a fost consemnat un val de relatări despre apariții și chiar conversații cu cei uciși atunci.

După un tsunami care a ucis cel puțin 20.000 de oameni în Japonia, în 2011, au apărut atât de multe relatări ale locuitorilor din orașul Ishinomaki despre întâlniri cu cei dragi și dispăruți încăt s-a scris chiar o carte și a fost realizat un documentar care au surprins fenomenul.

Știința psihologică a etichetat fenomenul drept ACD/CDM (After Death Communications, comunicații după moarte).

Potrivit studiilor, cel puțin 60 de milioane de americani au astfel de experiențe, indiferent de cultură, credințe religioase, origini etnice sau venituri.

Multe "întâlniri" au loc la limita dintre vis și starea de veghe, însă sunt și cazuri raportate de persoane în stare alertă.

Autor: Există un motiv de natură spirituală pentru aceste apariții

Bill Guggenheim este co-autorul cărții "Hello from Heaven" (Salutări din Paradis), care explorează fenomenul ADC/CDM.

El crede că există un motiv de natură spirituală pentru aceste fenomene.

"Ei vor să-ți transmită că trăiesc în continuare și că veți fi din nou împreună când îți va veni rândul să-ți închei viața pe Pământ. Vor să te asigure că vor fi acolo să te întâmpine, poate chiar să te ajute, în timpul trecerii tale", afirmă el.

Jamie Jackson, o secretară din Gettysburg, Pennsylvania, și-a pierdut mătușa în urma unui atac de cord, în urma complicațiilor provocate de COVID.

Jackson, pentru care mătușa Pat a fost ca o mamă, n-a putut s-o viziteze la spital, s-o încurajeze.

"A fost cel mai greu lucru", spune femeia, care avea să primească, după șapte luni, un semn neașteptat de la mătușa decedată.

O vizită neașteptată, de Crăciun

Era în decembrie, iar Jackson agăța ornamente de Crăciun prin casă înconjurată de colindele cântate de Bing Cosby.

Crăciunul era una dintre sărbătorile favorite ale mătușii Pat, căreia-i plăcea să-și decoreze casa de sezon.

De altfel, coșul lui Jamie Jackson era plin cu ornamente care îi aparținuseră mătușii.

Femeia își amintește că a lăsat coșul în hol pentru a lua ceva și, când s-a întors, a văzut o siluetă translucidă uitându-se în el. Era silueta unei femei micuțe, cu aceeași tunsoare, aceeași culoare a părului, aceeași bluză albă și aceiași pantaloni albaștri pe care obișnuia să-i poarte mătușa sa.

Jackson a înghețat. Inima a început să-i bubuie. A fugit în dormitor și a început să plângă. Când s-a întors, apariția nu mai era.

"A fost copleșitor. E greu de redat în cuvinte. M-am simțit mișcată. E evident că e prin preajmă și mă vizitează", spune femeia.

O mână rece pe umăr, dimineața

Experiențele pot fi chiar mai dramatice.

Marie Pina, o profesoară de Engleză din Manitoba, Canada, a simțit o mână rece pe umăr pe când se pregătea să iasă din pat și să-și pună papucii. S-a întors și a văzut-o pe mama sa, care murise la 79 de ani și la patru luni după ce a fost diagnosticată cu COVID.

În apariția raportată de Marie Pina, mama sa se uita înainte fără nicio expresie pe chip și părea cu 20 de ani mai tânără.

Sunt și relatări de-a dreptul înfiorătoare, ale unor oameni care resping astfel de fenomene.

"Pentru unii, aceste apariții intră în conflict cu credințele lor religioase sau cu perspectiva pe care o au asupra vieții. Unii sunt vizitați la ani de zile după ce nu mai sunt în doliu sau primesc vizite ale unor persoane cu care au avut conflicte și de care n-ar dori să fie vizitați", spune Scott Janssen, scriitor, care a lucrat ani de zile la azil și care a studiat fenomenul.

Veteran, chinuit de fantoma soldatului ucis în Vietnam

În cartea sa de memorii What is like to Go to War (Cum e să mergi la război), veteranul Karl Marlantes a descris experiența sa cu un soldat din Vietnam-ul de Nord pe care l-a ucis și care l-a bântuit la ani de zile după ce a fost lăsat la vatră.

Marlantes a apelat la ajutorul unui preot pentru exorcizare iar poveștile de acest tip sunt des auzite de terapeuții care lucrează cu veterani, spune Janssen.

