Avionul vicepreședintelui SUA, forțat să aterizeze după un incident tehnic

Symone Sanders, purtătoarea de cuvânt a vicepreședintelui Harris, a spus că, la scurt timp după decolare, echipajul Air Force Two a observat că trenul de aterizare nu s-a pliat în poziția corectă.

Piloții au decis să revină la baza militară Andrews, unde vicepreședintele și echipa sau au fost îmbarcați după o oră într-un alt avion.

"Am spus o mică rugăciune, dar suntem bine", a declarat Kamala Harris după aterizare.

Incidentul, produs duminică, nu a pus probleme imediate de siguranță, susțin oficialii americani.

Vicepreședintele american a ajuns în cele din urmă în Guatemala City, prima etapă a vizitei întreprinse în America Latină, pe agenda căreia se mai află și Mexic.

I’m here in Guatemala City for my first international trip as Vice President. I look forward to meeting with President @DrGiammattei and community leaders. pic.twitter.com/HHCWRt2zBi