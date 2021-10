Invalid, în scaun cu rotile, un fost parlamentar s-a împușcat în cap în clădirea Adunării Naționale dintr-o țară africană

Fost lider-adjunct al forumul legislativ din Malawi, Clement Chiwaya (foto) s-a împușcat în cap după ce a reușit să strecoare o armă în biroul secretarului Parlamentului.

El a decedat în urma gestului fatal.

Desfășurarea evenimentelor a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al poliției, James Kadadzera.

Fostul parlamentar a reușit să intre în clădire cu pistolul în pofida verificărilor de securitate.

"Defunctul Chiwaya era un bărbat cu handicap și se folosea de un scaun cu rotile. Detectorul de metale al Parlamentului a detectat obiecte metalice care s-a considerat că sunt legate de scaunul de invalid și astfel i s-a permis accesul", a precizat reprezentantul poliției.

El a mai spus că, după incident, securitatea clădirii legislativului va fi întărită.

Implicat într-un accident cu o mașină pe care nu o poseda legal și căreia îi expirase asigurarea

Chiwaya, în vârstă de 50 de ani, a fost membru al Parlamentului din Malawi timp de trei mandate consecutive, din 2004 până în 2019 și a deținut timp de un mandat funcția de adjunct al președintelui forului legislativ.

Potrivit CNN, Clement Chiwaya era angrenat într-o dispută legală cu forul legislativ în legătură cu drepturile și beneficiile în calitate de fost parlamentar.

"La momentul incidentului, era pe rol un proces la tribunal referitor la vehiculul său (al fostului parlamentar, n.r.) care fusese implicat într-un accident la momentul căruia transferul de proprietate nu fusese finalizat iar asigurarea expirase", se spune într-un comunicat al Parlamentului din Malawi.

Parlamentul din Malawi: Drepturile defunctului erau respectate

Chiwaya a sesizat și Avocatul Poporului cu problema sa, primind o rezoluție favorabilă, care a fost ulterior invalidată la tribunal.

Parlamentul din Malawi a caracterizat moartea fostului membru drept "tragică și traumatizantă", menționând că toate beneficiile la care era îndreptățit fostul parlamentar erau respectate.

Cu o populație de aproximativ 16 milioane de oameni, Malawi este un stat fără ieșire la mare situat în sud-estul continentului african.

A fost protectorat britanic și și-a căpătat independența în 1964.

Economia sa este bazată în mod esențial pe agricultură și, conform Băncii Mondiale, are un PIB per capita de 625 de dolari (spre comparație, România are un PIB per capita de 12.900 de dolari).

