COVID-19 "aterizase" deja în Statele Unite în decembrie 2019 și afecta mai ales minoritățile, arată un studiu recent

Mostre înghețate de sânge arată că persoane din cinci state americane, Illinois, Wisconsin, Pennsylvania, Mississippi și Massachusetts, erau infectate cu coronavirus cu zile sau săptămâni înainte de raportarea oficială a cazurilor de COVID în aceste state.

Studiul citat de CNN se numește "All of Us" ("Noi toți"), este derulat de Institutul Național de Sănătate din SUA și vizează colectarea de informații de la 1 milion de oameni.

Voluntarii care participă la studiu au donat sânge iar testele efectuate pe 24.000 de mostre colectate la începutul lui 2020 arată prezența anticorpilor specifici coronavirusului la cel puțin 9 persoane.

Informațiile au fost publicate în jurnalul medical "Clinical Infectious Diseases".

Potrivit sursei citate, mostrele au inclus eșantioane recoltate în data de 7 ianuarie în Illinois, în data de 8 ianuarie în Massachusetts, în data de 3 februarie din Wisconsin, în data de 15 februarie în Pennsylvania și în data de 7 martie în Mississippi.

Studiu: Persoane infectate cu COVID în mai multe state SUA, în decembrie 2019

Anterior, primul caz atestat de COVID-19 în Illinois fusese anunțat în data de 24 ianuarie 2020 la o femeie care venea din Wuhan, China.

Situația arată similar pentru celelalte patru state, cu primele cazuri înregistrate oficial la date distanțate în viitor cu zile sau săptămâni față de cele relevate de studiul "All of Us": 1 februarie pentru Massachusetts, 5 februarie pentru Wisconsin, 6 martie pentru Pennsylvania și 11 martie pentru Mississippi.

Organismul uman are nevoie de circa două săptămâni pentru a dezvolta anticorpi după infecție.

Coroborând acest mecanism cu datele la care au fost prelevate mostrele citate în studiu, rezultă că unele persoane erau deja infectate în luna decembrie, anul 2020.

"Studiul contribuie la dovezile care indică faptul că SARS-CoV-2 circula la un nivel scăzut în SUA în mai multe state americane", punctează cercetătorii.

"Printre primele 12 cazuri cunoscute de SARS-CoV-2 în SUA, data atestată de debut a celor mai timpurii simptome era 14 ianuarie 2020, cu toți cei 12 infectați întorși recent din China continentală sau contacți al celor întorși recent. Asta, în condițiile în care testele COVID în SUA au început la mijlocul lui ianuarie", precizează studiul.

Minoritățile, lovite mai puternic încă din debutul pandemiei de COVID

La momentul respectiv, guvernul federal a recomandat doar testarea persoanelor simptomatice, care efectuaseră călătorii sau intraseră în contact cu cineva care efectuase călătorii.

"Cred că acest studiu arată că există numeroase elemente pe care trebuie să le descoperim și să le punem cap, din toată perioada pandemiei în SUA", spune dr. Keri Althoff, epidemiolog la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, care a participat la studiu.

Mostrele citate în studiu au fost testate de două ori, pentru a preveni rezultatele fals pozitive iar testele, în sine, au evidențiat răspunsul imunitar, nu dovada directă a infectării.

O altă concluzie a fost că minoritățile etnice din SUA au fost afectate mai amplu chiar de la debutul pandemiei. Șapte din cele nouă mostre confirmate cu anticorpi COVID provind de la persoane în vârstă, aparținând minorităților, mai precizează cercetătorii implicați.

Anterior datelor "All of Us", un alt studiu publicat în noiembrie 2020 indica, la nivelul datei de 13 decembrie 2019, prezența anticorpilor specifici COVID în sângele prelevat de la persoane din SUA.

De asemenea, alte date arată că SARS-CoV-2 a ajuns în SUA în decembrie 2019.

Între timp, controversa privind originea COVID continuă între SUA și China

Contestată de mai mulți experți, teoria accidentului de laborator aflat la originea COVID-19 a revenit în forță în ultimele săptămâni.

Serviciile de informații ale Statelor Unite au aflat că trei medici de la Institutul de Virusologie din Wuhan au fost spitalizați cu simptome similare COVID-19 încă din noiembrie 2019.

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut la sfârșitul lunii mai serviciilor de informații americane să "îşi dubleze eforturile" pentru a explica originea COVID-19 și a solicitat un raport lămuritor în termen de 90 de zile.

La rândul său, dr. Anthony Fauci, cel mai cunoscut expert american în boli infecțioase, a cerut Chinei să facă publice dosarele medicale ale unor angajați din cadrul laboratorului din Wuhan, ale căror afecțiuni ar putea oferi indicii vitale despre COVID-19.

„Aş dori să văd fișele medicale ale celor trei persoane despre care se spune că s-au îmbolnăvit în noiembrie 2019. S-au îmbolnăvit într-adevăr şi, dacă da, de ce s-au îmbolnăvit?”, a spus Fauci.

