Dezertorul Wagner Andrei Medvedev rupe tăcerea: "Deținuți, cadavre, mai mulți deținuți, mai multe cadavre" | Morții sunt dați dispăruți, pentru a evita plata despăgubirilor

Medvedev a vorbit cu reporterii CNN la Oslo, după ce a traversat granița dintre Rusia și Norvegia într-o dezertare îndrăzneață, peste un lac înghețat, folosind un costum alb de camuflaj.

El a evocat momentul execuției unui alt dezertor Wagner, Evgheni Nujin, care a fost ucis în fața camerei de filmat cu un baros și a spus că această atrocitate l-a încurajat să plece.

Potrivit lui Medvedev, comandanții grupului fondat de oligarhul Evgheni Prigojin erau nemiloși cu subordonații care refuzau să lupte.

"Au adus doi deținuți care au refuzat să meargă la luptă și i-au împușcat în fața tuturor, îngropându-i apoi în șanțurile săpate de recruți", a povestit el.

Andrei Medvedev susține că, după ce a semnat contractul cu Wagner în iulie 2022, a fost trimis în apropiere de Bahmut, oraș strategic disputat de luni de zile de forțele ruse și ucrainene.

El spune că grupul paramilitar nu avea o tactică bine stabilită iar planurile erau făcute "din mers".

