Directorul uzinei nucleare Zaporojie, eliberat după ce a fost arestat de ruși

Un anunț în acest sens a fost făcut luni de șeful Agenției Nucleare pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

"Salut eliberarea lui Igor Murașov (...) Mi s-a confirmat că dl. Murașov s-a întors în siguranță la familia sa", a scris Grossi pe Twitter.

Ministrul ucrainean de Externe a precizat, duminică, faptul că a discutat cu șeful AIEA, care l-a asigurat că Agenția "nu precupețește niciun efort pentru a asigura eliberarea" directorului răpit de forțele ruse.

Tot duminică, AIEA a precizat într-o declarație că a fost informată că Murașov s-ar afla "în detenție temporară".

