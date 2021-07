Eradicarea variolei ar fi fost imposibilă cu dezinformarea actuală, acuză Anthony Fauci

"Dacă am fi avut respingerea vaccinurilor pe care o vedem în unele media, nu cred că ar fi fost posibilă eradicarea variolei", a spus imunologul la postul CNN.

„Probabil că am mai avea variolă şi probabil că am mai avea poliomielită în această ţară, dacă am fi avut genul de informaţii false care sunt răspândite acum”, a adăugat el.

Cu o zi înainte, preşedintele american Joe Biden i-a acuzat pe marii operatori de reţele sociale că „ucid oameni” lăsând să circule informaţii false despre vaccinuri, în contextul în care Statele Unite încearcă să relanseze campania de vaccinare care stagnează.

Facebook a respins aceste critici, susţinând în schimb că „salvează vieţi” cu măsuri care, potrivit reţelei sociale, permit utilizatorilor săi să aibă un acces mai bun la vaccin.

Joe Biden, atac dur la adresa rețelelor sociale: „ucid oamenii”

Președintele american Joe Biden a criticat rețelele sociale care nu blochează conturile de pe care se desfășoară campanii de dezinformare în privința COVID-19.

Întrebat la Casa Albă de un reporter legat de presupusul rol al „platformelor precum Facebook” în răspândirea de neadevăruri despre vaccinuri și pandemie, el a spus: „Ele ucid oamenii. Singura pandemie pe care o avem este între cei nevaccinați”.

Casa Albă şi-a înăsprit semnificativ tonul săptămâna aceasta împotriva marilor grupuri tehnologice, cerându-le să lupte mai mult împotriva falselor informaţii despre vaccinuri. Iar Facebook a transmis că „acţionează agresiv” pentru a proteja sănătatea publică.

Joi, purtătoarea de cuvânt a administraţiei Biden, Jen Psaki, a vizat în mod special Facebook.

„Există aproximativ 12 persoane care produc 65% din dezinformarea ostilă vaccinurilor pe reţelele sociale. Toate rămân active pe Facebook, în timp ce unele au fost interzise pe alte platforme”, a spus ea.

Facebook „nu va fi distrasă de acuzaţii care nu sunt susţinute de dovezi”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, Kevin McAlister.

„Am înlăturat mai mult de 18 milioane de bucăţi de informaţii eronate şi am înlăturat conturi care au încălcat aceste reguli în mod repetat”, a transmis separat compania.

Facebook a fost criticată de mai multe ori legat de felul în care moderează şi permite conţinutul înşelător despre pandemie, disponibil la nivel larg pe platformele sale.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal