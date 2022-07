O femeie din SUA, disperată că soțul ei nu răspundea la tratamentul cu antibiotice, a găsit o soluție neobișnuită și i-a salvat viața

După luni întregi de chin, medicii i-au spus că soțul ei, Tom Patterson, era prea plin de bacterii pentru a mai trăi.

”Și am avut această conversație pe care nimeni nu vrea să o aibă vreodată cu persoana iubită”, a spus Strathdee.

”I-am spus: iubitule, nu mai avem timp. Trebuie să știu dacă vrei să trăiești. Nici măcar nu știu dacă mă auzi, dar dacă mă auzi și vrei să trăiești, te rog, strânge-mă de mână.

”Și am așteptat și am așteptat”, a continuat ea. ”Și dintr-o dată, a strâns foarte tare. Și m-am gândit: „Oh, asta e grozav, dar totuși, ce am de gând să fac?”

Ceea ce a realizat în continuare, ar putea fi numit cu ușurință un miracol. În primul rând, Strathdee a găsit un tratament obscur care i-a oferit puțină speranță - lupta împotriva super-bacteriilor cu bacteriofagi, viruși creați de natură pentru a mânca bacterii.

Apoi, ea a convins oamenii de știință din toată țara să vâneze și să caute prin canalizări, mlaștini, iazuri, și alte zone de reproducere pentru bacterii și adversarii lor virali.

Scopul imposibil: să găsească rapid acei câțiva bacteriofagi, capabili să lupte cu o anumită tulpină de bacterii rezistente la antibiotice care îi mănâncă literalmente soțul de viu.

Apoi, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a trebuit să dea undă verde acestui cocktail, iar oamenii de știință au trebuit să purifice amestecul pentru ca acesta să nu fie mortal.

Doar trei săptămâni mai târziu, Strathdee a urmărit medicii injectând amestecul intravenos în corpul soțului ei, salvându-i viața.

Călătoria ei este una de perseverență necruțătoare și de noroc incredibil. Este un tribut strălucitor adus imensei bunătăți a străinilor. Și este o poveste care ar putea salva nenumărate vieți de amenințarea crescândă a superbacteriilor rezistente la antibiotice.

”Se estimează că până în 2050, 10 milioane de oameni pe an – adică o persoană la fiecare trei secunde – vor muri din cauza unei infecții cu superbacterii.

Doi ani de zile ne-am luptat cu această situație îngrozitoare, în care virușii au fost ”bau-bau”. Dar dușmanul inamicului meu, poate fi prietenul meu. Virușii pot fi medicamente”, a declarat Strathdee.

În timpul unei croaziere de Ziua Recunoștinței pe Nil în 2015, Patterson a fost doborât brusc de crampe stomacale severe. Când o clinică din Egipt nu a reușit să-l ajute, Patterson a fost dus cu avionul în Germania, unde medicii au descoperit un abces abdominal de mărimea unui grapefruit, plin de Acinetobacter baumannii, o bacterie virulentă, rezistentă la aproape toate antibioticele.

Bacteria se găsește în nisipurile din Orientul Mijlociu, și au provocat moartea multor soldați americani, primind porecla de ”Iraqibacter”.

„Veteranii aveau schije în picioare și în corpuri de la exploziile cu IED și au fost evacuați acasă pentru convalescență”, a declarat Strathdee pentru CNN.

”Din păcate, și-au adus superbacteria cu ei și mulți dintre ei au supraviețuit exploziilor cu bombe, dar au murit din cauza acestei bacterii mortale”.

Astăzi, Acinetobacter baumannii se află în fruntea listei Organizației Mondiale a Sănătății cu agenți patogeni periculoși pentru care sunt necesare în mod critic noi antibiotice.

După ce soțul ei a strâns-o de mână, Strathdee a intrat în acţiune. Cercetând internetul, ea a dat peste un studiu al unui cercetător din Tbilisi, Georgia, despre utilizarea bacteriofagilor pentru tratamentul bacteriilor rezistente la medicamente.

Ulterior, ea a descoperit că tratamentul cu bacteriofagi era folosit în țările din fostul bloc sovietic, dar a fost ignorat cu mult timp în urmă drept „știință marginală” în Occident.

"Bacteriofagii sunt peste tot. Sunt în sol, în apă, în oceanele noastre și în corpurile noastre, unde sunt paznicii care ne țin sub control numărul de bacterii. Dar trebuie să găsești bacteriofagul potrivit pentru a ucide bacteria care provoacă necaz”.

După ce au reușit să găsească bacteriofagul potrivit, după ce Tom a fost injectat cu soluția salvatoare, „Trei zile mai târziu, Tom și-a ridicat capul de pe pernă dintr-o comă profundă și i-a sărutat mâna fiicei sale. A fost pur și simplu un miracol”.

Un bacteriofag sau fag este un virus care infectează exclusiv bacteriile și folosește aparatul lor biosintetic pentru a efectua replicarea virală. Infecția virală a bacteriei determină moartea acesteia prin liză, adică prin ruperea membranei plasmatice datorită acumulării de descendenți în citoplasmă.

Bacteriofagii sunt compuși din proteine ​​care încapsulează un genom ADN sau ARN; poate avea structuri simple sau elaborate. Genomii lor pot codifica până la patru gene (de exemplu MS2) și până la sute de gene. Fagii se replică în bacterie după ce genomul lor este injectat în citoplasmă.

Mai mult, bacteriofagii se numără printre cele mai comune și diverse entități din biosferă; sunt prezente oriunde se găsesc bacterii. Se estimează că există peste 10 la puterea 31 de bacteriofagi pe planetă, mai mult decât orice alt organism pământesc, inclusiv bacteriile, combinate.